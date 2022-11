All’inizio di quest’anno il colosso sudcoreano ha lanciato Samsung Gaming Hub per le sue smart TV e monitor rilasciati nel 2022 e ora l’azienda sta considerando anche le sue smart TV un po’ meno recenti.

Le app di cloud gaming arriveranno sulle smart TV Samsung 2021 la prossima settimana

A partire dalla prossima settimana e fino alla fine dell’anno, le app per Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, GeForce NOW e Utomik saranno disponibili su alcune smart TV Samsung del 2021. L’app di Google Stadia non sarà più presente visto che il servizio terminerà a breve.

Tuttavia è doveroso chiarire che Samsung Gaming Hub non arriverà sulle smart TV del 2021, in quanto arriveranno solo le singole app dei sopracitati servizi di cloud gaming. Per usufruire di questa possibilità basterà possedere uno dei tanti controller di gioco bluetooth supportati e scaricare le app di cloud gaming supportate dall’app store di Samsung.

Gli abbonati al piano RTX 3080 di GeForce NOW potranno anche giocare in streaming fino a 4K su una smart TV Samsung compatibile, mentre Microsoft afferma che aggiungerà il supporto per la vibrazione del controller all’app Xbox sulle TV Samsung 2021 e 2022.