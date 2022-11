Si chiama Garmin Bounce, ed è uno smartwatch che, almeno per il momento, non è disponibile sul mercato italiano. È dedicato espressamente ai più piccoli, come strumento utile in primis per tenerli d’occhio, ma anche per tenere traccia di vari parametri relativi allo sport e alla salute di questi ultimi.

Arriva col supporto alla connettività LTE, che abilita i messaggi e altre funzioni utili senza la necessità di avere con sé uno smartphone, andandolo di fatto a “sostituire”, in un certo qual modo. Ma scopriamone i dettagli, nell’attesa di maggiori informazioni su un eventuale debutto italiano.

Funzioni e particolarità di Garmin Bounce

Non è una novità per Garmin riservare dei dispositivi ai bambini; basti pensare ai fitness tracker vívofit jr. 3 (anche in versione Star Wars) e 2, ad esempio. Rappresenta invece una prima il fatto che dedichi loro uno smartwatch vero e proprio, con tanto di supporto alla connettività LTE che abilita alcune funzioni di comunicazione.

Garmin Bounce è infatti compatibile con messaggi testuali e vocali bidirezionali, una delle funzionalità principali che, in parole povere, permettono in qualche modo a questo smartwatch di fare le veci di uno smartphone (con qualche limite, chiaro, ad esempio il fatto che non può effettuare delle chiamate).

È palese che Garmin lo abbia pensato per aiutare genitori o tutori a tenere d’occhio i più piccoli. Ragion per cui non dovrebbe sorprendere trovare funzioni di sicurezza quali la possibilità di tenere traccia in tempo reale gli spostamenti, di avere a disposizione dei servizi di assistenza che permettono di ricevere degli avvisi in caso di problemi (tramite LiveTrack, che deve essere attivo), di impostare degli avvisi nel caso in cui il bambino si allontani da un’area designata e altro ancora.

Essendo un Garmin, anche Bounce integra varie funzioni per monitorare la salute e le attività sportive. Oltre a registrare corse, passeggiate, nuotate e giri in bici, tiene traccia del sonno, dei passi giornalieri, dei piani saliti e di altri parametri, visualizzabili dallo smartwatch stesso o dall’app companion accessibile ai genitori, Garmin Jr.

Per il resto, chiudiamo con l’evidenziare le principali specifiche tecniche:

schermo LCD da 1,3″ con risoluzione 240 x 240 pixel;

dimensioni e peso: 42 x 42,4 x 12,6 mm e 37,2 grammi;

sensori e sistemi: GPS, Galileo, accelerometro, sensore della luce ambientale;

connettività: Bluetooth, ANT+, Wi-Fi e LTE;

autonomia: fino a 2 giorni.

Prezzi e disponibilità di Garmin Bounce

Come anticipato, Garmin Bounce non è disponibile in Italia. È in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 149,99 dollari, in tre colorazioni: Green Burst, Black Camo e Liliac Floral. Vi terremo aggiornati nel caso in cui Garmin decida di lanciarlo anche da noi.

