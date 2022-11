Bene il fatto che Apple abbia finalmente implementato l’Always-On Display su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, meno bene l’approccio che ha scelto di usare, a dire dei più. Se per discostarsi dal mondo Android o se per altre ragioni non è chiaro, ma è un parere piuttosto comune che la soluzione perseguita dalla Mela non sia proprio il massimo, soprattutto perché risulta un po’ troppo On.

Il problema è che rispetto alle ricette viste finora sugli smartphone Android, questa di iPhone rimane eccessiva, come se lo schermo restasse sempre troppo accesso, a tutto svantaggio dei consumi e dell’impatto sull’autonomia, di conseguenza. La soluzione è tuttavia dietro l’angolo, finalmente per chi l’aspettava, soluzione che arriva con il rilascio di iOS 16.2 che, proprio ieri sera, è stata rilasciata in versione beta 3 per sviluppatori.

Apple, in buona sostanza, sta per rendere l’Always-On Display di iPhone 14 Pro e Pro Max più minimale e meno barocco, più simile insomma all’approccio Android. Intendiamoci, non si tratta di un vero e proprio dietrofront, bensì di un’opzione aggiuntiva su cui gli utenti possono far riferimento.

La beta 3 di iOS 16.2 rilasciata ieri sera per gli sviluppatori (anche per gli altri OS di Casa Cupertino) ha infatti introdotto alcune modifiche. Agli utenti Apple fornisce ora la possibilità di disattivare lo sfondo sfumato e la visualizzazione delle notifiche, rendendo così l’Always-On Display utile soltanto per controllare ora e data su schermo nero. Ecco un esempio:

iPhone 14 Pro Always On Display now has a few settings in iOS 16.2 Beta 3

You can disable your wallpaper and/or notifications for a more classic Always On look 👌 pic.twitter.com/ofl3Qhdtys

— Ben Geskin (@BenGeskin) November 16, 2022