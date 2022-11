Era agosto quando Disney+ annunciava che, l’8 dicembre 2022 avrebbe introdotto un piano supportato dalla pubblicità e alzato i prezzi degli altri piani. Da quel momento in poi sono emerse altre informazioni relative a possibili rinunce relative alla formula comprensiva di annunci pubblicitari, e intanto Netflix faceva la sua mossa, proprio qualche giorno fa.

E adesso che manca un mese da quell’8 dicembre, ecco che Disney+ ufficializza prezzi e formule, per ora rivolti soltanto al mercato statunitense. Per l’arrivo in Italia, con buone probabilità, sarà solo questione di tempo.

Disney+ cambia: nuovi prezzi e piano con la pubblicità

Quella che sembra essere una tendenza ormai generalizzata, va a influenzare anche il noto servizio di streaming di casa Disney, che come qualsiasi cosa, è pronta ad alzare i prezzi, purtroppo per noi. Come anticipato, i cambiamenti in questione sono per ora esclusivi del mercato statunitense che, a partire dal prossimo 8 dicembre 2022, includerà un nuovo abbonamento inclusivo della pubblicità, quello Base, e prezzi più alti per chi non la vuole, tramite la formula Premium.

In breve, servono 7,99 dollari al mese per il piano Disney+ Base con la pubblicità, prezzo che fino al prossimo 7 dicembre è valido per la formula Premium. Quest’ultima è quella che aumenta di prezzo, visto che sale a 10,99 dollari al mese e 109,99 dollari l’anno (invece di 79,99). Tali informazioni sono state pubblicate dal servizio sulla pagina di supporto di Disney+, pagina reperibile impostando gli Stati Uniti come Paese nell’area di assistenza.

Per inciso, in Italia l’abbonamento mensile costa 8,99 euro al mese, prezzo che ipoteticamente e in base a quanto specificato finora, potrebbe essere in futuro destinato all’eventuale piano con la pubblicità. Ipotizzando rincari simili, potremmo pertanto aspettarci un possibile 10,99 o 11,99 euro al mese per l’abbonamento “Premium”, cioè senza pubblicità (che diventerebbero così 109,90 euro o 119,90 euro l’anno).

Queste ultime informazioni sono da prendere con le pinze, visto che ad oggi Disney+ non ha ancora ufficializzato alcun cambiamento per il nostro mercato. Ma alla luce di ciò, non possiamo escludere novità imminenti. Per ora, vi ricordiamo che potete abbonarvi qui a Disney+ al prezzo di sempre.

