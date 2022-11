SpaceX, l’azienda aerospaziale creata da Elon Musk, inizierà a limitare la connessione Internet domestica fornita tramite Starlink per i clienti che utilizzano più di 1 TB di dati di accesso prioritario al mese durante le ore di punta.

La modifica è parte di una nuova politica di utilizzo corretto del servizio negli Stati Uniti e in Canada ed entrerà in vigore a dicembre.

Starlink limiterà le connessioni da dicembre, ecco cosa cambia

Dal prossimo dicembre i clienti residenziali inizieranno ogni ciclo di fatturazione mensile con un’allocazione di dati in “Accesso prioritario” il cui utilizzo verrà monitorato dalle 7:00 del mattino fino alle 23:00. Se l’utente supererà il limite di 1 TB verrà declassato al livello “Accesso di base” privo di priorità durante i momenti di maggiore congestione della rete fino al successivo ciclo di fatturazione.

L’utente che avrà sforato la soglia di 1 TB potrà acquistare più dati in accesso prioritario al costo di 25 centesimi per GB che non verranno conteggiati come Accesso prioritario se utilizzati tra le 23:00 e le 7:00.

I clienti che fruiscono del servizio Internet fornito da Starlink in mobilità non possono ottenere l’accesso prioritario, mentre ci sono fasce diverse per i titolari di un account Business o per l’utilizzo marittimo.

Gli utenti potranno monitorare l’utilizzo dei dati e scegliere di acquistare ulteriori dati di accesso prioritario dall’app Starlink o dalla pagina Web del loro account Starlink.

Starlink afferma che attualmente meno del 10% degli utenti supera il limite di 1 TB nella fascia oraria diurna, quindi la maggior parte di essi non sperimenterà un peggioramento della qualità del servizio.

L’azienda afferma inoltre che la sua offerta Internet è ancora una risorsa limitata che crescerà con l’aumentare dei satelliti in orbita, pertanto sta cercando di bilanciare l’esperienza offerta per tutti gli utenti. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

