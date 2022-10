Oggi domenica 23 ottobre ci pensa Amazon a destarci dal torpore con una cinquina di smartwatch Amazfit in offerta al minimo storico: dal rugged Amazfit T-Rex 2 agli economici Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e, passando per l’immancabile rappresentanza dell’apprezzata serie Bip — classica via di mezzo tra smartwatch e smartband, quanto meno nel form factor —, le proposte potrebbero fare gola a tanti potenziali acquirenti.

Ove i seguenti sconti non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte tech, dove proprio ieri vi abbiamo segnalato il NO IVA di una nota catena.

Offerte Amazfit su Amazon (23 ottobre 2022)

Prima di entrare nei dettagli di ogni singola offerta, è opportuno fare la solita premessa di carattere generale: come spesso accade con le offerte Amazon che vi segnaliamo, anche in questo caso tutti i prodotti presi in esame qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con quello che ne consegue in termini di possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e servizio clienti. In questo caso specifico, poi, c’è un altro discorso che si applica a tutti i modelli trattati, nessuno escluso: i prezzi indicati rappresentano dei minimi storici su Amazon.

Il modello più economico della selezione è Amazfit Bip U Pro, che è attualmente disponibile all’acquisto al prezzo di 35,23 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 69,90 euro. Il dispositivo è acquistabile in ben tre colorazioni, insomma se siete interessati, non avete che da scegliere tramite i seguenti link:

Alzando leggermente l’asticella, si trova Amazfit Bip 3 Pro, di cui potete leggere la nostra recensione completa a questo link. Questo modello viene attualmente proposto a 57,36 euro, scontato del 18% rispetto al prezzo precedente di 69,90 euro. Anche in questo caso è possibile scegliere tra tre diverse colorazioni, tuttavia nel momento in cui scriviamo sono tutte non disponibili (ma il prodotto è ugualmente ordinabile al prezzo scontato, l’unico inconveniente è rappresentato dai tempi di attesa più lunghi). Ecco i link diretti da utilizzare:

Segue la coppia composta da Amazfit GTR 2e e Amazfit GTS 2e, che viaggia a braccetto non solo per la dotazione hardware sovrapponibile — con la sola differenza della forma circolare per il primo e squadrata per il secondo —, ma anche per il prezzo praticato nell’ambito di questa nuova offerta: 65,55 euro, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 109,90 euro. Una piccola differenza attiene alle colorazioni scontate: mentre nel caso di GTR 2e ne troviamo una soltanto, GTS 2e permette di scegliere tra due. Ecco i link diretti per acquistarli:

Chiudiamo con il modello meglio equipaggiato di tutta la selezione: lo smartwatch rugged Amazfit T-Rex 2, il più indicato per gli amanti dell’attività fisica all’aria aperta. Per scoprire come se la cava sul campo, potete leggere la nostra recensione a questo link, in questa sede ci preme piuttosto segnalarvi che il wearable si trova attualmente in offerta a 188,49 euro (scontato del 18%). Di seguito trovate i link per scegliere la vostra preferita tra le due colorazioni in sconto:

