Prende il via oggi una nuova promo NO IVA da MediaWorld con tante offerte su notebook e PC, Smart TV, smartwatch, piccoli e grandi elettrodomestici e tanti altri prodotti proposti dallo store. Le offerte NO IVA di MediaWorld si traducono in uno scorporo dell’IVA al 22% e, quindi, garantiscono uno sconto del 18,04% sul prezzo in vigore il 21 ottobre alle ore 18. Sui prodotti in sconto, sia online che in un qualsiasi negozio MediaWorld, è possibile sfruttare anche il finanziamento a tasso zero per un acquisto ancora più agevole. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sulle nuove offerte MediaWorld:

Via alle offerte NO IVA di MediaWorld: un week end con tanti prodotti in sconto

Ci siamo: MediaWorld lancia una nuova serie di offerte NO IVA. Sullo store sono, quindi, disponibili tantissimi prodotti in sconto del 18,04% rispetto al prezzo applicato nel corso della giornata di ieri (21 ottobre, alle ore 18). Le promozioni sono valide sia online che in negozio fino a tutto il 23 di ottobre e si estendono su tantissimi prodotti, acquistabili a prezzo scontato.

Di seguito, andiamo a vedere quali sono le migliori offerte del week end NO IVA di MediaWorld partendo dalle promozioni riservate al settore dei notebook. Ecco le migliori proposte:

Da notare anche alcune interessanti offerte dedicate ai PC desktop:

Tra le offerte MediaWorld c’è ampio spazio per smartwatch e smartband oltre che per cuffie e auricolari wireless con tante proposte da cogliere al volo. Ecco le migliori offerte relative a smartwatch e smartband:

Di seguito, invece, i migliori auricolari in offerta:

I prodotti selezionati in precedenza sono solo alcuni esempi delle tantissime offerte che caratterizzano il week end NO IVA di MediaWorld. Le offerte spaziano su tutte le categorie di prodotti disponibili sullo store, con tantissime opzioni da sfruttare per acquisti a prezzo scontato. Ricordiamo che le promozioni sono valide sia online che in negozio. Scegliendo l’acquisto online, però, sarà possibile anche sfruttare il ritiro in negozio gratuito.

Per quanto riguarda il pagamento, invece, c’è la possibilità di richiedere il finanziamento in 20 rate senza interessi per qualsiasi acquisto con importo superiore a 199 euro. Da notare, però, che c’è anche la possibilità di acquistare i prodotti scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per tutti i dettagli relativi alle offerte NO IVA di MediaWorld è, quindi, possibile dare un’occhiata alla pagina ufficiale della promozione dal link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte NO IVA di MediaWorld <<