Se siete interessati alle cuffie Nothing Ear (1) fareste bene ad acquistarle in questi giorni, perché è previsto un sensibile aumento di prezzo, enorme se pensiamo a livello percentuale. La notizia è ufficiale e viene lanciata dallo stesso Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing.

Nothing Ear (1) aumentano di prezzo, per ora negli Stati Uniti

Le cuffie Nothing Ear (1) costituiscono il primo prodotto lanciato sul mercato dall’azienda co-fondata da Carl Pei, ex di OnePlus. Svelate alla fine di luglio 2021, hanno preceduto di circa un anno il primo smartphone Android della casa, che prende il nome di Nothing Phone (1) ed è disponibile all’acquisto dal luglio di quest’anno.

Pei ha appena annunciato su Twitter che le Nothing Ear (1) subiranno un considerevole aumento di prezzo, passando da 99 a 149 dollari di listino. Il rincaro sarà effettivo dal 26 ottobre 2022, e apparentemente riguarderà solo gli Stati Uniti visto l’uso del dollaro come valuta all’interno dell’annuncio. Dato che in termini di percentuale stiamo parlando di un aumento addirittura del 50%, dobbiamo purtroppo aspettarci cifre più alte anche sul mercato europeo da un momento all’altro.

On October 26, we'll be raising the prices for Ear (1) to $149 due to an increase in costs. pic.twitter.com/jJDlaXzzJ6 — Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022

Perché questo incremento di prezzo per le Nothing Ear (1)? È lo stesso Pei a spiegarlo: il CEO si giustifica parlando di aumenti nei costi, sostenendo come lo sviluppo del prodotto fosse partito con solo tre ingegneri, mentre attualmente il numero è salito a 185. Durante questo periodo di tempo le cuffie hanno ricevuto 15 firmware e aggiornamenti, e sono un prodotto “completamente diverso rispetto a quello iniziale“.

I più attenti di voi non avranno fatto a meno di notare che la data del 26 ottobre coincide con quella di lancio delle Ear (stick): l’azienda ha paura di pestarsi i piedi da sola con il prezzo delle nuove cuffie in arrivo? Non è affatto da escludere. Per ora nessuna notizia per il mercato europeo, ma ci aspettiamo rincari simili a breve: se volete approfittare dell’attuale prezzo potete acquistarle a 99 euro sul sito ufficiale oppure su Amazon.it con un piccolo sconto.

