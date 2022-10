Recentemente Nothing ha iniziato ad anticipare le nuove cuffie true wireless Ear Stick caratterizzate da un astuccio dal particolare design “a rossetto”.

Come da copione l’azienda di Carl Pei ha rivelato solo degli scorci del prodotto, in questo caso limitati alla custodia, per solleticare la curiosità del settore, ma una recente fuga di notizie mostra più nel dettaglio le prossime cuffie Nothing Ear (Stick).

Trapelano i render delle cuffie Nothing Ear (Stick)

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha recentemente condiviso su Twitter i render di Nothing Ear (Stick) offrendo uno sguardo ravvicinato sulle prossime cuffie true wireless dell’azienda e sulla loro particolare custodia cilindrica.

Le immagini trapelate confermano che il nome del prodotto è Ear (Stick) e che le cuffie riprendono il design delle Nothing Ear (1) lanciate alla fine di luglio con lo stelo piatto e trasparente e i pallini rossi e bianchi per distinguere l”auricolare destro da quello sinistro.

Previous Next Fullscreen

Tuttavia i terminali delle cuffie Nothing Ear (Stick) sono rigidi e non morbidi come per il precedente modello, suggerendo che il prodotto potrebbe non offrire il supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Anche l’astuccio di ricarica delle cuffie Nothing Ear (Stick) riprende lo stesso design del predecessore caratterizzato da un corpo bianco e una cover trasparente, ma la forma cilindrica non sembra prestarsi al supporto per la ricarica wireless.

La possibile assenza di ANC e ricarica wireless indica che le prossime cuffie TWS dell’azienda potrebbero essere più economiche rispetto alle Nothing Ear (1).

Oggi Nothing ha annunciato che la presentazione delle cuffie Ear (stick) avverrà mercoledì 26 ottobre alle 16:00 sul sito nothing.tech. Durante l’evento virtuale verranno rivelati tutti i dettagli relativi a specifiche e prezzi del prodotto che l’azienda definisce half in-ear true wireless. Le cuffie Nothing Ear (Stick) saranno disponibili per l’acquisto anche in Italia.