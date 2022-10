Apple ha appena aggiornato la sua gamma di prodotti presentando, tra gli altri, il nuovo iPad Pro con M2 e il nuovo iPad di decima generazione, che cambia design e registra un notevolissimo rincaro del prezzo di listino. La serie di annunci di oggi di Apple, però, non riguarda solo l’hardware. La casa di Cupertino, infatti, ha confermato l’imminente arrivo di iPadOS 16. Il nuovo major update dell’OS per tablet di casa Apple è oramai pronto. Dopo mesi e mesi di beta test, infatti, il rollout dell’aggiornamento è imminente e la conferma è arrivata direttamente da Apple che ha ufficializzato la data di rilascio. Ecco tutti i dettagli:

iPadOS 16 è pronto: l’aggiornamento arriva la prossima settimana

Ci siamo. Dopo una lunga attesa, iPadOS 16 è pronto al rilascio globale. Ad annunciarlo è stata direttamente Apple. La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 24 di ottobre. Tra una settimana, quindi, tutti gli iPad compatibili con i nuovi aggiornamenti inizieranno a ricevere l’update e potranno passare alla nuova versione del sistema operativo, iniziando a sfruttare tutte le novità che sono già state anticipate dalle varie versioni beta rilasciate dalla casa di Cupertino in questi mesi.

iPadOS 16 sarà disponibile di serie sui nuovi iPad svelati oggi e pronti al debutto (le vendite partiranno il 26 di ottobre ma i preordini sono già avviati). Contemporaneamente, la nuova versione del sistema operativo degli iPad arriverà anche sui modelli già in commercio. Tutti gli iPad Pro potranno essere aggiornati ad iPadOS 16 che arriverà anche sugli iPad e gli iPad Mini a partire, in entrambi i casi, dalla quinta generazione. L’aggiornamento sarà disponibile anche per gli iPad Air, a partire dalla terza generazione.

Tra le grandi novità (e tra le principali cause del ritardo nel rilascio) dell’aggiornamento ad iPadOS 16 c’è Stage Manager. Si tratta della nuova funzione che metterà a disposizione degli utenti iPad un’esperienza d’uso più simile a quella che si registra con i laptop, con un notevole miglioramento per quanto riguarda il multi-tasking grazie alla possibilità di gestire più app in contemporanea.

Stage Manager sarà utilizzabile al massimo sugli iPad con chip M1 e M2 mentre gli altri tablet della gamma di Apple potranno contare su di una versione “depotenziata” della funzione, senza il supporto ai display esterni. C’è molta attesa per l’arrivo di Stage Manager anche per via dei feedback non straordinari registrati da molti tester della versione beta. La funzione di iPadOS 16 sarà, in ogni caso, al centro di diversi aggiornamenti futuri con Apple che cercherà di migliorare sempre di più le prestazioni.

Con l’aggiornamento che porterà iPadOS 16, gli utenti iPad registreranno anche diverse nuove funzionalità già introdotte da Apple con iOS 16, rilasciato lo scorso mese di settembre in occasione del debutto dei nuovi iPhone. Tra le novità, quindi, ci sarà la possibilità di modificare e di cancellare l’invio dei messaggi di iMessage oltre che l’arrivo dell’app Meteo. Per tutti i dettagli relativi ad iPadOS 16 basterà attendere la prossima settimana. A partire dal 24 di ottobre, infatti, l’aggiornamento che porterà la nuova versione del sistema operativo di Apple sarà pronto per il download.

