“Nuovo” design in vista per iPhone SE 4, con notch e schermo ampio (rumor)

Le più recenti indiscrezioni sul punto suggeriscono la presenza di un iPhone SE di quarta generazione nei piani di Apple e parlano di uno smartphone pronto ad un salto generazionale di un certo peso, che lo renderebbe molto più riconoscibile come iPhone “moderno”: ci potrebbe essere l’adozione di uno schermo più ampio interrotto nella porzione superiore dal classico notch.

La presentazione dei nuovi iPhone 14 Pro ha segnato l’introduzione del concetto di Dynamic Island, tuttavia il colosso di Cupertino non ha ancora tagliato i ponti con il recente passato e anzi ha mantenuto il caro vecchio notch sui meno pregiati iPhone 14 e iPhone 14 Plus (che della precedente generazione hanno mantenuto gran parte della dotazione tecnica, processore incluso). Adesso, con le richieste dei nuovi melafonini che sembrano essere al di sotto delle aspettative, si inizia a parlare con insistenza del prossimo modello “economico” della line-up del produttore californiano, attualmente identificato come iPhone SE 4.

iPhone SE 4 in cantiere: Apple pronta a cambiare paradigma

Fin dalla loro introduzione, gli iPhone SE di Apple sono sempre stati degli smartphone molto particolari, per non dire bizzarri: nelle precedenti tre generazioni, il colosso di Cupertino ha optato per una soluzione pensata per attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di un iPhone con un prezzo decisamente inferiore rispetto ai top di gamma e che apparisse familiare ai possessori di apprezzati modelli precedenti. In parole povere, i tecnici di Apple hanno inserito un cuore nuovo — un processore di ultima generazione — in uno smartphone vecchio: per il modello di prima generazione era stato “riciclato” il formato di iPhone 5s, per i successivi due sono state riproposte linee utilizzate a partire da iPhone 7 (sebbene il retro in vetro sia di iPhone 8).

Il risultato di questa operazione nostalgia non è sempre stato apprezzato dagli addetti ai lavori, soprattutto guardando all’ultima generazione proposta fino a questo momento: iPhone SE (2020) non ha nulla che non vada in termini di prestazioni, anzi è un fulmine e il motivo è presto detto: il processore che utilizza è fin troppo potente in rapporto al resto della dotazione tecnica. Se da una parte tale formato accontenta i nostalgici del Touch ID, dall’altra un display IPS da 4,7 pollici con una risoluzione appena superiore all’HD era decisamente antiquato per uno smartphone che nel 2020 partiva comunque da 500 euro.

La stessa Apple pare essersi resa conto della necessità di un grosso salto in avanti generazionale, tant’è che adesso si parla di un iPhone SE 4 con display nettamente più grande e notch. A riferirlo è l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC), che ha rivisto le sue previsioni dello scorso anno: secondo lui, il prossimo iPhone SE sarà dotato di un display LCD da 6,1 pollici e presenterà un notch — non un foro in stile Dynamic Island — con tutto l’occorrente per il Face ID (TrueDepth camera etc.). Altri rumor parlano di un mantenimento del Touch ID in luogo del riconoscimento del volto sicuro, tuttavia il diverso formato e la “tacca” remano in favore del Face ID. C’è da dire che altri report (MyDrivers e Ming-Chi Kuo) parlano di un possibile spostamento del Touch ID sul lato, in stile iPad.

Naturalmente, la scelta del sistema di autenticazione potrebbe incidere sulle dimensioni del notch, ma nel complesso il nuovo modello dovrebbe ricordare da vicino il vecchio iPhone XR. Su questo punto si era già espresso in precedenza Kuo, riferendo di lavori in corso su un iPhone SE con uno schermo da 6,1 pollici simile a quello di iPhone XR.

Infine, Young parla di un modello destinato ad arrivare sul mercato nel 2024 e, se così fosse, Apple dovrebbe avere ormai completato il passaggio alla Dynamic Island su tutti modelli di punta.