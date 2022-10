I Kindle di Amazon sono gli eBook reader più famosi in assoluto e proprio a partire da oggi la serie accoglie in Italia un nuovo modello base: Kindle 2022 è tutto nuovo e fa proprie alcune caratteristiche tecniche che fino a non molto tempo fa erano riservate alla serie Paperwhite. Il tutto in un pacchetto ormai completo che però viene proposto appena entro la soglia dei 100 euro.

Kindle 2022 da oggi in Italia a 99,99 euro

Annunciato ufficialmente poco più di un mese addietro, il nuovo Kindle base edizione 2022 rappresenta il modello d’ingresso della gamma di eBook reader di Amazon e arriva oggi, 17 ottobre 2022, sul mercato italiano. Il prezzo di listino previsto parte da 99,99 euro per la versione con 16 GB di memoria interna e c’è possibilità di scelta tra le colorazioni Nero e Blu. È bene precisare che tale prezzo riguarda, come sempre, il modello con pubblicità, mentre volendo scegliere quello senza pubblicità, c’è un piccolo sovrapprezzo che porta la spesa finale a 109,99 euro.

Ecco tutti i link all’acquisto:

Dal momento che parliamo di un dispositivo proprietario di Amazon, tutti le versioni linkate sono ovviamente vendute e spedite da Amazon, con tanto di servizio clienti, consegna Prime senza costi aggiuntivi e possibilità di pagamento a rate. In fase di acquisto, inoltre, è possibile selezionare “Regala questo articolo” oppure “Collega il dispositivo al tuo account Amazon per semplificare la configurazione”, con la seconda opzione che semplifica la vita in caso di acquisto fatto per il titolare dell’account.

Amazon ricorda il proprio impegno a favore della sostenibilità, che coinvolge anche questo nuovo prodotto: Kindle 2022 riporta la certificazione Climate Pledge Friendly perché il 90% del magnesio impiegato nella fabbricazione è riciclato e — per la prima volta — l’imballaggio è riciclabile al 100% ed è anche realizzato con materiali a base di fibra di legno al 100% provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate.

Detto questo, il colosso dello shopping online affianca al Kindle 2022 anche degli accessori dedicati: le nuove custodie in tessuto sottili e leggere sono dotate di una comoda aletta per una presa salda con una sola mano e sono disponibili nei colori Nero, Rosa, Blu e Verde a 34,99 euro. Ecco il link diretto per acquistarle.

Kindle 2022: il modello base che si crede un Paperwhite

Per maggiori dettagli sulla dotazione tecnica e sulle novità del nuovo Kindle base edizione 2022, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato al lancio. In questa sede torna comunque utile riepilogare in breve i motivi principali per cui dovreste tenerlo in seria considerazione se state cercando un nuovo eBook reader.

Il nuovo Kindle 2022 si segnala per uno schermo antiriflesso con una diagonale di 6 pollici e una risoluzione più alta: la densità è pari a 300 ppi, con un numero di pixel triplicato rispetto al modello della precedente generazione. Non manca la possibilità di regolare l’illuminazione frontale ed è presente il supporto alla modalità scura (16 livelli di grigio) per una lettura più confortevole in ambienti poco o per nulla illuminati.

Pur senza perdere di vista leggerezza e compattezza, il nuovo modello offre 16 GB di memoria interna, ovvero il doppio rispetto al modello precedente, e una batteria che promette fino a sei settimane di autonomia. Per la ricarica (in circa 2 ore usando un caricabatterie da 9 W), è presente una porta USB-C. È presente la connettività Wi-Fi (sia 2,4 che 5,0 GHz) e la lista dei formati supportati comprende: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, EPUB, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti).

Forse ti sei perso: Arriva il Kindle con la penna: Amazon Kindle Scribe, per chi legge (e scrive)