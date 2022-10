Visore Apple per la mixed reality tra pagamenti con gli occhi e iMessage (rumor)

A distanza di qualche settimana dall’ultima volta, si torna a parlare con una certa insistenza dell’impegno di Apple nel campo della realtà aumentata e mista e lo si fa attraverso delle indiscrezioni decisamente interessanti su come il tanto chiacchierato visore di Cupertino per la mixed reality dovrebbe aprire a funzioni di pagamento sicuro con gli occhi e sul possibile cambio di design di iMessage per questo nuovo scenario di utilizzo.

Il visore di Apple offrirà pagamenti sicuri cogli occhi?

Partiamo dalla prima voce di corridoio, che è sicuramente quella più curiosa e intrigante: stando a quanto riportato dalla redazione di The Information (link in fonte), il tanto atteso visore di Apple per la realtà virtuale ed aumentata dovrebbe far uso dell’autenticazione biometrica tramite scansione dell’iride sia per gli accessi sicuri ad account e servizi che per eseguire dei pagamenti.

Il rapporto in questione fa riferimento a due persone direttamente coinvolte nello sviluppo di questo chiacchieratissimo progetto del colosso californiano e suggerisce che tale sistema di autenticazione dovrebbe essere funzionale ad un utilizzo dello stesso visore da parte di più utenti, ognuno dei quali sarebbe capace di accedere al proprio account personale e — così facendo — di celare i propri dati dallo sguardo indiscreto degli altri utenti.

L’indiscrezione è perfettamente verosimile, del resto il sistema cui si fa riferimento si porrebbe sulla scia di quanto già fatto negli anni da Apple, dapprima con il Touch ID e poi soprattutto con il Face ID. Il visore per la mixed reality trarrebbe così vantaggio delle numerose fotocamere di cui dovrebbe essere dotato per offrire un sistema di autenticazione sicuro e affidabile.

Ove tali indiscrezioni dovessero trovare conferma nella realtà, il visore di Apple per la mixed reality avrebbe subito un asso nella manica da giocare contro Meta Quest Pro, il nuovo visore annunciato ufficialmente dalla società di Mark Zuckerberg proprio in questi giorni. Quest Pro di Meta dispone di fotocamere rivolte verso l’interno che vengono sfruttate per tracciare i movimenti degli occhi e del volto, tuttavia — almeno per adesso — non se ne serve come sistema di autenticazione sicura. Un altro elemento di differenziazione del visore di Apple rispetto al concorrente — stando a quanto riferisce la fonte — dovrebbe consistere in fotocamere rivolte verso il basso per inquadrare i movimenti delle gambe dell’utente, un aspetto sul quale Meta sta ancora studiando.

Il visore di Apple per la mixed reality potrebbe essere annunciato nel 2023, anche se il progetto è in sviluppo dietro le quinte ormai da anni e pare che il lancio sia già stato rimandato più di una volta. Una differenza ulteriore rispetto al modello di Meta dovrebbe riguardare il prezzo: il listino di Cupertino potrebbe aggirarsi sui 3.000 dollari, ovvero il doppio di Quest Pro. Se questo rumor venisse confermato, avremmo di fronte un dispositivo di nicchia, pensato per una ristretta cerchia di professionisti, piuttosto che un oggetto mainstream. Tra gli elementi che invece accomunano il progetto di Apple a quello di Meta non si può non porre l’accento sulla necessità fondamentale di coinvolgere il più possibile gli sviluppatori al fine di far crescere le proprie piattaforme in una fase decisiva per far sbocciare questo nuovo mercato.

Un iMessage tutto nuovo per iOS 17 e il visore Apple per la mixed reality

Questa nuova indiscrezione riguardante iMessage arriva da Twitter, precisamente dall’utente che si fa chiamare Majin Bu, a detta del quale Apple starebbe lavorando ad un deciso cambio di design per il popolare servizio in vista non solo di iOS 17, ma soprattutto del lancio di un dispositivo dedicato all’AR.

In parole povere, il team di Cupertino ce la starebbe mettendo tutta per donare ad iMessage un nuovo volto da sfoggiare sul tanto chiacchierato visore. Tale profondo rinnovamento dovrebbe toccare la schermata principale, le chat rooms, i video clip, ma anche e soprattutto l’introduzione nuove funzioni per le chat studiate in maniera specifica per la realtà aumentata.

Allo stato attuale, mancano ovviamente tutti i dettagli e queste informazioni vanno lette cum grano salis: ci sarà tempo e modo, nelle settimane e nei mesi a venire, di affrontare questo discorso in maniera più dettagliata e precisa.