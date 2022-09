Apple sta scaldando i motori per l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 in programma tra soli due giorni e anche appassionati e addetti ai lavori sono in fermento per i prossimi lanci della compagnia della mela morsicata, da quelli più imminenti — come Apple Watch Series 8 e altri modelli chiacchierati, ma anche AirPods Pro 2 — a quelli per i quali servirà ancora qualche mese di pazienza (con riferimento agli attesi primi visori di Apple).

La fonte di tutte queste nuove informazioni — anche se sarebbe meglio parlare di indiscrezioni — è una sola: Mark Gurman di Bloomberg, con particolare riferimento all’ultima edizione della sua newsletter Power On.

Apple Watch Series 8, Pro e SE 2: lancio in vista

Con i suoi Apple Watch, il produttore californiano è il principale player nel mercato degli smartwatch e intende consolidare questo successo con nuovi modelli capaci di coprire più fasce di prezzo. Secondo Mark Gurman, durante l’evento Far Out del 7 settembre non vedremo soltanto i nuovi iPhone, ma anche un’intera famiglia di nuovi smartwatch della mela composta da: Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro e Apple Watch SE 2.

Dalle prime indiscrezioni alle successive conferme, sembra proprio che nella serie Apple Watch ci sarà presto un modello Pro estremo sia nelle specifiche che nel prezzo. Tale modello dovrebbe usare il nuovo chip S8, offrire un sensore di temperatura corporea e funzioni dedicate alla salute femminile, il tutto in un design rugged che ne farà la scelta più indicata per gli amanti degli sport più estremi. Il display maggiorato sarà sfruttato con quadranti dedicati e maggiori informazioni per salute e allenamenti; si parla anche di una batteria più grande e di una modalità low-power per prolungare l’autonomia. Gurman dice di aspettarsi un prezzo tra i 900 e i 1.000 dollari, insomma un prodotto decisamente fuori dalla portata di molti utenti e un concorrente diretto delle soluzioni più pregiate di Garmin (Amazfit propone dei modelli rugged, ma nettamente più economici).

Quanto agli altri modelli, il giornalista conferma che Apple Watch Series 8 avrà sensore di temperatura corporea e funzioni dedicate alla salute femminile; Apple Watch SE 2 non stravolgerà il primo modello, ma lo potenzierà col chip S8.

AirPods Pro 2: l’attesa sta per finire

Nel mercato dei wearable, Apple fa la voce grossa anche nel segmento delle cuffie true wireless, dove le sue AirPods sono il riferimento della categoria. Da tanto tempo si attende una nuova generazione del modello Pro e secondo la fonte la vedremo proprio all’evento di mercoledì.

Le voci di corridoio sulle nuove Apple AirPods Pro 2 si inseguono ormai da un anno: in un primo momento si era parlato di un design rinnovato e di nuovi sensori piuttosto interessanti, tuttavia le informazioni più recenti sembrano aver sgonfiato tali rumor: Apple dovrebbe optare per un design solo lievemente ritoccato, senza stravolgimenti di una ricetta vincente. La custodia dovrebbe essere lunga 46 mm, larga 54 mm e spessa 21 mm, dunque con una forma leggermente diversa rispetto a quella del primo modello Pro.

Il team di 9to5Mac ha ottenuto delle conferme sulla presenza della nuova versione del chip proprietario H1, mentre i riferimenti al codec LC3 — foriero di più stabilità ed efficienza, oltre che del supporto a bitrate più elevati, con benefici per la qualità audio sia musicale che in chiamata — nel firmware beta delle AirPods Max sembra suggerire che le Pro 2 (B698) saranno le prime con connettività Bluetooth 5.2. Purtroppo, non ci sono certezze sul chiacchierato lossless Bluetooth, anche se la speranza rimane viva. Smentendo rumor precedenti, la custodia di queste cuffie potrebbe rimanere fedele alla porta Lightning invece di adottare quella USB-C.

Tre visori Reality Pro nel 2023

Da molto tempo si parla dei piani di Apple circa il lancio di un sensore per la Mixed Reality, tuttavia in questo caso sarà necessario aspettare fino al prossimo anno.

Secondo Gurman, ci sono tre visori in cantiere con nomi in codice N301, N602 e N421; il primo ad arrivare sul mercato dovrebbe essere denominato Apple Reality Pro — dopo le valutazioni sui nomi Vision e Reality, dunque, la scelta sarebbe ricaduta sul secondo, da poco registrato in vari mercati —, che dovrebbe supportare la Mixed Reality e competere con il Quest Pro di Meta. A seguire, Apple dovrebbe lanciare un secondo modello meno costoso ma solo AR.

Tale secondo modello potrebbe essere quello noto come N602, recentemente al centro dei pensieri dell’analista Ming-Chi Kuo. Infine, N421 — per Gurman — sarebbe il nome in codice dei tanto attesi occhiali Apple per l’AR, tuttavia il loro lancio non dovrebbe essere imminente.

Potrebbe interessarti anche: Cosa si nasconde dietro l’invito dell’evento “Far Out” di Apple?