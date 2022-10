L’evento con cui Microsoft ha rinnovato la gamma di computer Surface non ha visto solo i nuovi Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+ come protagonisti.

All’interno dell’evento, infatti, il colosso di Redmond ha presentato anche due nuovi accessori destinati a migliorare l’esperienza del lavoro ibrido e nuovi strumenti per i creatori di contenuti, oltre ad annunciare l’arrivo sul mercato degli accessori per l’accessibilità (presentati qualche mese fa) e l’integrazione di alcuni servizi Apple all’interno di Windows 11.

Microsoft annuncia due nuovi accessori per il lavoro ibrido

In seguito alla presentazione dei nuovi Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+, Microsoft ha presentato due nuovi accessori, pensati per migliorare l’esperienza utente nelle riunioni ibride: il puntatore smart Persenter+ e il dock con altoparlanti Audio Dock.

I due dispositivi, almeno per il momento, non arrivano in Italia. Per quanto concerne gli Stati Uniti, vengono invece proposti ai seguenti prezzi: Microsoft Presenter+ ha un prezzo di listino di 79,99 dollari; Microsoft Audio Dock, invece, ha un prezzo di listino di 249,99 euro.

Microsoft Presenter+

Si tratta di un telecomando/puntatore leggero (25,6 grammi), pensato per coloro che devono fare delle presentazioni PowerPoint nelle riunioni a distanza Teams, scenario sempre più concreto (e diffuso) nel paradigma del lavoro ibrido. Il dispositivo, infatti, è dotato di pulsanti per disattivare/attivare l’audio, avanzare le diapositive (su app come PowerPoint, Prezi o Keynote), attivare il puntatore a schermo e partecipare rapidamente ad una riunione (tramite lo stesso Teams o altre app per riunioni).

Microsoft Presenter+ si collega al computer tramite Bluetooth 5.1 LE, ha una batteria da 195 mAh che si ricarica in 2 ore (tramite una basetta di ricarica) e consente fino a 6 ore di autonomia ed è il primo dispositivo del genere ad essere certificato per Microsoft Teams, risultando compatibile con i sistemi Windows 10, Windows 11 e macOS 12 (e versioni successive).

Microsoft Audio Dock

Questo dispositivo è un ibrido tra uno speaker e un dock per portatili, pensato principalmente per le riunioni a distanza: la sua anima da dock si manifesta tramite le quattro porte diverse (una HDMI 2.0 con supporto a display 4K a 60 Hz, una USB-C 3.1 Gen 2 con supporto in potenza fino a 7,5 W e DP integrata, un USB-C 3.1 Gen 2 per i soli dati con supporto in potenza fino a 7,5 W e una USB-A 3.2) e l’integrazione di un caricatore pass-through per PC; in questo modo, aiuta a fare ordine sulla scrivania (si collega al PC tramite connettore USB-C).

Dal punto di vista audio, invece, Microsoft Audio Dock è uno speaker che integra due altoparlanti Omnisonic (un tweeter e un woofer con pressione sonora massima di 90 dB SPL) e due array di microfoni omni-direzionali per catturare al meglio il suono, riducendo il rumore: durante le riunioni, l’utente ascolterà e sarà ascoltato chiaramente dagli interlocutori.

Microsoft Audio Dock è poi dotato di pulsanti fisici per attivare o disattivare i microfoni (muto), per alzare e abbassare il volume, per mettere in pausa/riprendere la riproduzione di contenuti audio e per accedere rapidamente ad una riunione su Microsoft Teams.

Gli accessori per l’inclusività targati Microsoft arriveranno il 25 ottobre

Lo scorso maggio, in occasione del dodicesimo Microsoft Ability Summit, il colosso di Redmond ha annunciato diverse novità per la tecnologia inclusiva, tra cui rientra una collezione di accessori di input chiamata Adaptive Accessories e sviluppata in collaborazione con la comunità dei disabili, con l’obiettivo di abbattere le barriere e consentire, anche alle persone con difficoltà, di sfruttare al meglio il proprio PC Windows.

Senza dilungarci molto, il set di accessori comprende un mouse adattivo, un hub adattivo (che vuole sostituire la tastiera convenzionale) e un bottone adattivo (estremamente personalizzabile): la peculiarità di questi accessori è la possibilità di personalizzazione che consente ai singoli soggetti di adattarli alle proprie esigenze.

Durante l’evento dedicato ai computer Surface, Microsoft ha annunciato che gli Adaptive Accessories saranno disponibili, a partire dal 25 ottobre 2022, in mercati selezionati; tuttavia, non abbiamo informazioni riguardanti l’eventuale arrivo sul mercato italiano.

Arrivano nuovi strumenti per i creatori di contenuti

Ultimo punto dell’evento di lancio, ma non per importanza, è quello che Microsoft ha riservato alle novità in arrivo su Windows 11. Al netto dell’imminente integrazione di alcuni servizi Apple all’interno del sistema operativo, il colosso di Redmond ha presentato nuovi strumenti per i creatori di contenuti e altre novità che arriveranno nel sistema operativo.

DALL-E arriva nella suite Office grazie all’app Microsoft Designer

Microsoft Designer è la nuova applicazione di progettazione grafica della suite Microsoft 365, alimentata dalla migliore tecnologia di intelligenza artificile del settore, tra cui DALL∙E 2 e Stable Diffusion, e aiuta gli utenti nella creazione dei propri contenuti e nella progettazione di post per i social media, e molto altro ancora. L’app genera istantaneamente delle immagini a partire dal testo digitato dagli utenti: sembra proprio che queste immagini generate dall’intelligenza artificiale siano destinate a diventare le Clip Art del futuro. Attualmente l’app è in fase di anteprima Web limitata e per registrarsi basta visitare la pagina dedicata.

Image creator su Bing

Anche in questo caso viene sfruttata l'intelligenza artificiale DALL∙E 2 per creare immagini originali. Si tratta di una novità con accesso in anteprima tramite la pagina dedicata (non risulta ancora accessibile dall'Italia).

Anche in questo caso viene sfruttata l’intelligenza artificiale per creare immagini originali. Si tratta di una novità con accesso in anteprima tramite la pagina dedicata (non risulta ancora accessibile dall’Italia). Microsoft Create

È un sito web gratuito che consente di creare video, progetti grafici, documenti, presentazioni e altro ancora con modelli e suggerimenti.

È un sito web gratuito che consente di creare video, progetti grafici, documenti, presentazioni e altro ancora con modelli e suggerimenti. Clipchamp

È una nuova app per il video editing che fa parte della famiglia di Microsoft 365, arricchendo l’offerta con questa nuova possibilità.

È una nuova app per il video editing che fa parte della famiglia di Microsoft 365, arricchendo l’offerta con questa nuova possibilità. Shopping in Microsoft Edge Sidebar

La barra laterale del browser predefinito di Windows, Microsoft Edge, si arricchisce della funzionalità “Shopping”, che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare le informazioni dei prodotti e facilitare l’acquisto agli utenti.

Queste erano le altre novità presentate da Microsoft: sarà interessante scoprire se e quando i nuovi accessori per il lavoro ibrido e gli accessori per l’inclusività arriveranno anche in Italia; per quanto concerne le novità software, invece, ancora una volta arriva la conferma del fatto che l’intelligenza artificiale divenga, giorno dopo giorno, sempre più centrale nei progetti dei più grandi del settore tecnologico.

