Google ha intrapreso una collaborazione con Coinbase finalizzata all’offerta ai propri clienti di pagamenti in criptovalute per i servizi cloud. Il nuovo strumento oggetto dell’accordo dovrebbe essere pronto all’inizio del prossimo anno e a renderlo possibile sarà l’utilizzo di Coinbase Commerce, una funzionalità la quale permette alle aziende di ricevere, accettare e convertire criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether USD, Dogecoin e Shiba Inu.

Per quanto riguarda i vari passaggi, inizialmente Google Cloud Platform accetterà pagamenti in valuta virtuale da una manciata di clienti Web3 intenzionati a farlo, grazie alla citata integrazione con Coinbase Commerce. A sottolinearlo è stato Amit Zavery, vicepresidente e direttore generale e responsabile della piattaforma su Google Cloud, nel corso di un’intervista rilasciata sul tema a CNBC. Dopo una prima fase di test, la stessa opportunità sarà allargata a chiunque intenda approfittarne. Coinbase sarà a sua volta destinataria di una commissione su ogni transazione effettuata per questa via, anche se ancora non sono stati resi noti i dettagli al proposito.

L’accordo, il quale è stato annunciato alla conferenza Cloud Next di Google, è stato stilato nell’ottica di calamitare le aziende all’avanguardia su Google, in modo tale da garantirgli l’ottenimento di una quota di mercato importante in un settore in rapida crescita, ove la competizione si preannuncia estremamente serrata. Al suo interno, però, i principali concorrenti di Google non offrono soluzioni di pagamenti crypto, una vulnerabilità individuata dall’azienda di Mountain View per riuscire ad acquisire una posizione di forza.

Occorre anche sottolineare come il cloud rappresenti un fattore di notevole di diversificazione per Alphabet, la società che controlla Google, trattandosi di un business il quale continua a crescere ad un ritmo maggiore del gruppo preso nel suo insieme. Se sino a tre anni fa rappresentava meno del 6% in termini di entrate, ora è infatti salito al 9% e promette di proseguire la tendenza in atto.

L’accordo tra Google e Coinbase

Coinbase Commerce non sarà il solo strumento dell’exchange a rientrare nell’accordo con Google. La seconda andrà anche ad utilizzare Coinbase Prime, una piattaforma di trading di criptovalute espressamente ideata per consentire alle grandi aziende di scambiare e conservare asset virtuali, e Coinbase Node, funzionalità la quale permette agli sviluppatori di accedere a blockchain e creare app decentralizzate, in modo tale da poter alimentare i dati pubblici crittografici BigQuery.

In tal modo, Google sarà in grado di fornire un adeguato back-end ai suoi sviluppatori Web3, dopo aver creato all’inizio dell’anno un team dedicato. A rimarcare questo dato è stato Thomas Kurian, il CEO di Google Cloud, ribadendo l’importanza strategica della collaborazione inaugurata con Coinbase che, dal canto suo, sta spostando alcune delle sue applicazioni relative ai dati da Amazon Web Services a Google Cloud. Proprio su quest’ultimo aspetto ha concentrato la sua attenzione Jim Migdal, vicepresidente per lo sviluppo aziendale di Coinbase.