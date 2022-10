Coinbase, una delle maggiori piattaforme di scambio crypto, si appresta a diventare il protagonista di un documentario. A darne notizia con una serie di messaggi su Twitter è stato Brian Armstrong, il CEO e Co-Fondatore dell’exchange di criptovalute, suscitando naturalmente grande curiosità tra i tanti sostenitori degli asset digitali. Il documentario, dal titolo “Coin: A Founder’s Story”, sarà trasmesso su Amazon Prime Video, YouTube, iTunes e altre piattaforme di streaming on demand.

Al centro del contenuto ci sarà naturalmente proprio la figura di Armstrong, di cui si racconterà il percorso che gli ha permesso di creare da zero una startup diventata famosa in ogni angolo del globo. Il secondo grande protagonista sarà però il mercato delle criptovalute, di cui Coinbase è uno degli attori principali. In tal modo sarà possibile sensibilizzare il grande pubblico su uno strumento che sta assumendo un rilievo sempre maggiore nella vita di tutti i giorni.

È stato lo stesso fondatore di Coinbase ad affermare che l’obiettivo di fondo del documentario è duplice: da un lato raccontare la sua storia e il percorso che lo ha portato ad assumere un ruolo centrale sulla scena crypto, dall’altra quella di aumentare la consapevolezza di tanti persone su cosa siano effettivamente gli asset digitali e per cosa sono realmente nati. Resta invece più defilato un altro scopo del documentario, ovvero quello di dare un incoraggiamento a tutti coloro che intendono ripercorrere le sue orme e creare una società tecnologica confidando in una buona idea.

Secondo Armstrong l’opinione pubblica tende a mettere gli innovatori su un piedistallo, oppure cerca di distruggerli. In “Coin: A Founder’s Story” si cerca invece di trattare il tema con maggior equilibrio, facendo capire che si tratta invece di persone come tutte le altre, mosse però dall’intento di dare risposte a esigenze reali della società.

L’uscita del documentario, di cui è attualmente disponibile solo il trailer, avverrà il 7 ottobre e arriva in effetti a sorpresa. L’idea di partenza risale infatti a tre anni fa, come ammesso in un tweet del 4 ottobre e proprio in questo lasso di tempo Greg Kohs, il regista di “Coin: A founder’s Story” ha portato a compimento il suo lavoro.

Come era prevedibile, lo stesso Armstrong ha deciso di dare il massimo risalto all’uscita definitiva del documentario. Anche in questo il suo messaggio è stato affidato a Twitter. Naturalmente la speranza è che la pellicola si mostri all’altezza delle aspettative, non limitandosi a celebrare il CEO di Coinbase, ma riesca ad offrire una panoramica sul mondo crypto in grado di far capire meglio all’opinione pubblica i motivi della loro crescente rilevanza nella vita di tutti i giorni.

1/ Big announcement: we've been working with director Greg Kohs on a documentary about cryptocurrency and Coinbase over the last three years, and it will be coming out this Friday on Amazon Prime/iTunes/YouTube etc.

See the trailer here: https://t.co/JNAc2pjJPf

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 4, 2022