Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia quasi tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di inizio autunno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a ottobre 2022

Film in uscita su Apple TV+

Raymond & Ray (original)

Entriamo subito nel vivo delle novità Apple TV+ di ottobre 2022 con Raymond & Ray, nuovo film originale con Ewan McGregor e Ethan Hawke diretto da Rodrigo Garcia. Racconta la storia di due fratellastri, Raymond e Ray, che hanno vissuto la loro intera vita all’ombra di un padre terribile. I due si riuniscono in occasione del funerale di quest’ultimo, trascorrendo del tempo insieme tra momenti di rabbia, ilarità, amore e non solo. Il film è stato lanciato durante il Toronto International Film Festival 2022 di settembre. Disponibile in streaming dal 21 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Raymond & Ray.

Louis Armstrong’s Black & Blues (original)

Gli amanti del jazz non possono lasciarsi sfuggire questo mese Louis Armstrong’s Black & Blue, nuovo documentario diretto da Sacha Jenkins che regala allo spettatore uno sguardo intimo sul musicista considerato fondatore del genere. Attraverso filmati di archivio e registrazioni private inedite, il regista vuole omaggiare l’eredità del celebre trombettista e cantante, apprezzato in tutto il mondo e impegnato come ambasciatore culturale degli Stati Uniti. Il documentario racconta il Louis Armstrongs jazzista, ma cerca anche di indagare su chi fosse l’uomo dietro la musica, che è riuscito ad abbattere le barriere e diventare una figura di riferimento in un’epoca difficile per gli afro-americani. Disponibile in streaming dal 28 ottobre 2022.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Il problema con Jon Stewart – stagione 2 (original)

Da vedere su Apple TV+ a ottobre 2022 c’è la seconda stagione di Il problema con Jon Stewart, serie antologica originale che vede Stewart, acclamato conduttore, scrittore, produttore, regista e attivista, affrontare in profondità alcuni temi che riguardano molti di noi (dalla guerra alla pandemia di COVID-19, dall’economia al cambiamento climatico, e tanto altro). In ogni episodio, al quale è abbinato un podcast di approfondimento, dialoga con persone coinvolte sotto diversi punti di vista in una stessa questione, cercando di trovare soluzioni concrete. Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Il problema con Jon Stewart.

Shantaram (original)

Una delle novità più attese di ottobre 2022 per Apple TV+ è senza dubbio Shantaram, serie TV tratta dal best-seller internazionale di Gregory David Robert. Racconta le sue stesse vicende, ai tempi in cui l’uomo era un rapinatore e un latitante: dopo l’evasione dal carcere australiano dove era detenuto, Roberts (Lin Ford, interpretato da Charlie Hunnam) è fuggito in India, nella caotica Bombay degli anni ’80, dove ha passato 10 anni provando in ogni modo a evitare le autorità e finendo per invischiarsi in vicende ancora più pericolose. Solo in una città sconosciuta, Lin evita a fatica i guai da cui sta scappando, ma dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla, deve scegliere la libertà o l’amore, con tutte le complicazioni che ne derivano. Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2022 con i primi tre episodi (poi cadenza settimanale). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shantaram.

Acapulco – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese su Apple TV+ c’è anche la seconda stagione di Acapulco, serie comedy che racconta la storia di Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un ventenne che vede realizzare il proprio sogno quando ottiene il lavoro della sua vita come cameriere nel resort più alla moda di Acapulco. Per farcela deve imparare a destreggiarsi tra una clientela esigente, un mentore volubile e una vita familiare complessa, senza lasciarsi sedurre da scorciatoie o tentazioni. Nei nuovi episodi, Máximo continuerà a lavorare su sé stesso nella soleggiata Acapulco degli anni ’80, tra vicende personali difficili e complesse sfide lavorative. Ce la farà? Potete scoprirlo dal 21 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Acapulco.

Lo scrittore fantasma – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità di ottobre 2022 della piattaforma della mela con Lo scrittore fantasma, rivisitazione di una serie del 1992 giunta alla terza stagione. Quando un fantasma infesta una libreria di quartiere e inizia a far uscire personaggi immaginari dai libri e a farli circolare nel mondo reale, un gruppo di amici (composto da Ruben, Chevon, Curtis e Donna) si allea per tentare di risolvere un emozionante mistero. Dopo una seconda stagione trascorsa a cercare di scoprire la verità dietro l’identità del misterioso fantasma, affrontando celebri personaggi della letteratura, la terza vede un cast completamente nuovo e si baserà su nuove avventure letterarie con nuovi episodi. Disponibile in streaming dal 21 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Lo scrittore fantasma.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Ciao, Jack! Che spettacolo, la gentilezza (stagione 2) – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 See ( finale serie , original) – 14 ottobre 2022

( , original) – 14 ottobre 2022 Bad Sisters (finale di stagione, original) – 14 ottobre 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Apple TV+. la nostra selezione