Cosa vedere tra le novità Disney+ di ottobre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di inizio autunno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2022

Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2022

Film in uscita su Disney Plus

Marvel Studios presenta: Licantropus – speciale (original)

Le principali novità Disney+ di ottobre 2022 si aprono con lo speciale di Halloween Marvel Studios presenta: Licantropus (Werewolf by Night), che vede protagonisti il celebre personaggio Marvel, Licantropus (Gael García Bernal), e la cacciatrice di mostri Elsa Bloodstone (Laura Donnelly). In una notte buia e tetra, un clan segreto di cacciatori emerge dall’ombra per riunirsi nel Tempio dei Bloodstone dopo la morte del loro leader. Durante un macabro tributo alle gesta di quest’ultimo, i partecipanti si ritrovano coinvolti in un oscuro gioco mortale per conquistare una potente reliquia e sono costretti ad affrontare un pericoloso mostro. Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Marvel Studios presenta: Licantropus.

Grimcutty

Un meme prende vita in Grimcutty, film horror targato Hulu in arrivo giusto durante il mese di Halloweeen. Diretto da John Ross, vede tra i protagonisti Usman Ally (VEEP), Shannyn Sossamon (Wayward Pines, Il destino di un cavaliere), Callan Farris, Alona Tal e Kayden Koshelev. Un’adolescente dei sobborghi e il suo fratellino devono fermare un terrificante meme di Internet portato in vita dall’isteria dei loro genitori. Ci riusciranno? Scopritelo in streaming dal 10 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Grimcutty.

Rosaline (original)

Da non perdere su Disney+ a ottobre 2022 il film Rosaline, una rivisitazione leggera e comica della classica storia d’amore di Romeo e Giulietta raccontata dal punto di vista della cugina di lei, Rosaline (interpretata da Kaitlyn Dever), recente amore dello stesso Romeo (Kyle Allen). Quando il giovane Montecchi incontra Giulietta Capuleti (Isabela Merced) e inizia a corteggiarla, Rosaline cerca di sabotare in tutti i modi la famosa storia d’amore e di riconquistare il suo uomo portando scompiglio nella coppia. Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rosaline.

Altri film da vedere su Disney+ a ottobre 2022

selezione di film di Halloween: Hocus Pocus, Muppets Haunted Mansion, Nightmare Before Christmas, Buffy l’Ammazzavampiri, The Rocky Horror Picture Show, The Night House, Le verità nascoste, Le colline hanno gli occhi, e non solo

Serie TV da vedere su Disney+

The Walking Dead – stagione 11 (finale serie)

Ci siamo: dopo 11 stagioni è arrivato il momento di dire addio a The Walking Dead con l’ultimo ciclo di episodi, almeno per quanto riguarda la serie principale. Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce, vive e non, sono in agguato e incombe sempre di più per tutti la pressione per il giorno della resa dei conti finale. I viaggi individuali convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? La lotta per il futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravviveranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere. Tra i protagonisti tornano Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan e non solo. Gli ultimi episodi della serie in arrivo con cadenza settimanale a partire dal 3 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale del finale di The Walking Dead.

The Bear (original)

Le novità Disney+ di ottobre 2022 da vedere includono The Bear, nuova serie TV originale che vede protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo uno straziante lutto. Carmy deve affrontare la realtà della gestione di una piccola impresa e un mondo lontano da quello a cui era abituato, con un personale di cucina ostinato e riluttante e difficili rapporti familiari. Il tutto mentre cerca di gestire le conseguenze del suicidio del fratello. Disponibile in streaming dal 5 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bear.

Candy: Morte in Texas (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la nuova miniserie TV originale Candy: Morte in Texas, basata sulla storia vera di Candy Montgomery (qui interpretata da Jessica Biel), una donna che nel 1980 uccise la sua vicina di casa con un’ascia. Per la casalinga e madre tutto sembra procedere per il verso giusto: ha un buon marito, due figli, una bella casa e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Generosa e amorevole, si impegna nella parrocchia della sua cittadina texana, ma ha anche una torbida relazione con il marito della sua amica e vicina di casa Betty Gore. Quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po’ di libertà, e i risultati si riveleranno fatali. Disponibile in streaming dal 12 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Candy: Morte in Texas.

Cambio di direzione – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese di inizio autunno c’è anche la seconda stagione di Cambio di direzione, che vede il ritorno a Westbrook di Marvyn Korn (John Stamos), pronto a dimostrare che la sua squadra di basket appartiene alla D-2 e che è ancora l’allenatore vincente che era nel campionato NCAA. Il suo piano è quello di far trasmettere le partite della squadra su ESPN reclutando un’improbabile giocatrice: Ava, coraggiosa promessa del beach volley che è stata allontanata dal suo ambiente. Le Westbrook Sirens dovranno dimostrare il loro valore affrontando la perdita dell’assistente allenatrice Holly Barrett (passata a una scuola rivale), nuovi attriti tra compagne di squadra, un’improvvisa e inaspettata vicinanza con i ragazzi e gli inattesi disastri fuori dal campo. Nel cast, oltre a John Stamos, anche Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Tisha Custodio, Cricket Wampler, Sara Echeagaray e Yvette Nicole Brown. Disponibile in streaming dal 12 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Cambio di direzione.

Boris – stagione 4 (original)

Chiudiamo con le principali novità Disney+ di ottobre 2022 con quella che è sicuramente una delle più attese. Stiamo parlando della quarta stagione di Boris, popolarissima sitcom in onda tra il 2007 e il 2010 che ritorna sullo schermo dopo il film omonimo del 2011. Boris è tornato per raccontare ancora una volta il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani, naturalmente con il consueto linguaggio satirico e fuori dagli schemi. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana a basso budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconta il ritorno della storica troupe su un set. Nel frattempo, però, il mondo e la televisione sono cambiati, e a dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i protagonisti? Potete scoprirlo dal 26 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Boris (in arrivo).

Altre serie TV da vedere su Disney+

Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Agli occhi del mondo – 12 ottobre 2022

– 12 ottobre 2022 The Captain (ESPN) – 12 ottobre 2022

(ESPN) – 12 ottobre 2022 Soul of a Nation: Scream Queens Rising – 14 ottobre 2022

– 14 ottobre 2022 Les Amateurs (original) – 19 ottobre 2022

(original) – 19 ottobre 2022 The Good Doctor (stagioni 1-4) – 19 ottobre 2022

– 19 ottobre 2022 Damages (stagioni 1-5) – 19 ottobre 2022

– 19 ottobre 2022 La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni (stagione 2) – 26 ottobre 2022

– 26 ottobre 2022 Star Wars: Tales of the Jedi – 26 ottobre 2022

– 26 ottobre 2022 This is going to hurt – 26 ottobre 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a ottobre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

