Quali sono le novità da vedere a ottobre 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a ottobre 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Petra – stagione 2 (Carnevale diabolico e Nido vuoto)

Si chiude la seconda ondata di film di Petra con i nuovi film Carnevale diabolico e Nido vuoto, ovviamente sempre con protagonisti Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Durante i festeggiamenti del Carnevale, un ragazzo travestito da diavolo viene ritrovato ucciso. Petra e Antonio scavano a fondo nella sua vita sregolata, a base di feste, cocaina e alta cucina ma, quando trovano un altro cadavere mascherato, iniziano a sospettare che i delitti possano essere collegati. In Nido Vuoto, il furto di una pistola molto importante innesca una catena di omicidi che sembra non avere fine. Le indagini si sviluppano all’interno del mondo delle baby gang, dove alcuni ragazzini sopravvivono seguendo le terrificanti leggi della strada. Nel frattempo le vite private di Petra e Antonio sono in fase di cambiamento. Disponibili dal 5 e dal 12 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Petra.

Belfast

Una delle principali novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2022 è senza dubbio Belfast, film diretto da Kenneth Branagh ambientato negli anni ’60, durante il conflitto nordirlandese che durò ben 30 anni. Racconta la storia di Buddy (Jude Hill), un bambino di 9 anni che vive con i genitori (Jamie Dornan e Caitriona Balfe) e i nonni (Judi Dench e Ciarán Hinds) nella capitale dell’Irlanda del Nord. Buddy trascorre le sue giornate nei pressi di un cinema o di fronte alla TV a guardare film e programmi americani, che lo portano oltreoceano. La tranquillità viene soppiantata da un malcontento generale, che vede scontrarsi cattolici contro protestanti, e iniziano rivolte e attacchi: la città diventa lo scenario di un conflitto che porterà inevitabilmente ai tumulti della guerra civile. L’infanzia del bambino è segnata: Buddy si sente come in uno dei suoi film, dove cattivi ed eroi si danno battaglia. La madre cerca con fatica di proteggere la famiglia, mentre suo padre è in Inghilterra per lavoro. Buddy si chiede se la madre sia disposta a sacrificare il suo passato per il bene dei suoi cari, se i suoi nonni ne usciranno illesi e se il padre lontano sia quell’eroe di cui hanno bisogno per arrestare la guerra. Disponibile dal 9 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Belfast.

Il male non esiste

Da non perdere questo mese Il male non esiste, film diretto da Mohammad Rasouluf che racconta quattro storie incentrare sul dramma vissuto dal popolo iraniano, vessato da un regime dispotico che non permette di esprimere la propria libertà e di ribellarsi alle ingiustizie. Quattro storie sulla pena capitale, dal dramma familiare all’azione, dal sentimentale al thriller. Heshmat, marito e padre, cerca di non far mancare nulla alla sua famiglia, e ogni giorno si alza per andare a lavorare e sbarcare il lunario. A Pouya è stato affidato il compito di eliminare un essere umano, ma non se la sente di essere colui che sceglie di interrompere una vita umana e si chiede come riuscire a evitarlo. Javad è pronto a festeggiare il compleanno della sua fidanzata, chiedendola in sposa, ma quel giorno felice dovrà fare i conti con qualcosa che ha sconvolto la sua amata. Infine, il medico Bahram, che presta il servizio in una zona remota, decide di contattare sua nipote in Germania per vederla per la prima volta e per rivelarle un segreto importante. Disponibile dall’11 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il male non esiste.

Una famiglia vincente – King Richard

Proseguiamo con le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2022 con Una famiglia vincente – King Richard, film diretto da Reinaldo Marcus Green che racconta la storia delle due sorelle e star del tennis Venus e Serena Williams tramite la figura del padre, Richard Williams (interpretato da Will Smith), loro allenatore sin dall’infanzia. La famiglia viveva a Compton, un malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità. L’uomo decise sin da quando le due figlie erano bambine che avrebbero avuto un futuro da tenniste, nonostante non avessero alcuna preparazione. Senza nessuna conoscenza specifica dello sport, Richard si impegnò a formarle e ad allenarle sotto al sole e alla pioggia seguendo un preciso piano di carriera di 78 pagine, convinto che un giorno sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia. Oscar come miglior attore per Will Smith. Disponibile dal 17 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una famiglia vincente – King Richard.

Titane

Tra i film da guardare questo mese c’è Titane, thriller drammatico che racconta la storia di Vincent (Vincent London), un pompiere che vive da 10 anni nella disperazione a causa della scomparsa del figlio. All’aeroporto, un ragazzo col volto ferito sostiene di essere proprio Adrien Legrand, il figlio scomparso. L’incubo di Vincent sembra avere finalmente fine, e l’uomo porta a casa con sé il ragazzo. Nel frattempo però, il paese è spaventato da una serie di omicidi poco chiari: mentre si cerca di capire chi ci sia dietro l’ondata di violenza, Alexia (Agathe Rousselle), modella con un hobby fuori dal normale e una placca di metallo conficcata nel cranio, sembra essere la prossima protagonista della cronaca nera. Disponibile dal 20 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Titane.

Scream

Dopo essere entrato nel catalogo Paramount+ sin dal lancio (i contenuti sono inclusi nel prezzo per gli abbonati Sky Cinema), arriva Scream (2022), ultimo capitolo e reboot della popolare saga horror/thriller inaugurata nel 1996 da Wes Craven. Sono passati 25 anni dal massacro avvenuto a Woodsboro, in California, e un decennio dall’ultimo, ma sembra proprio che la città non sia destinata a vivere nella tranquillità. Una nuova serie di crimini sconvolge gli abitanti, e le indagini sono ostiche: lo sceriffo Judy Hicks (Marley Shelton), l’ex sceriffo Dewey Riley (David Arquette) e la moglie Gale (Courteney Cox) contattano Sidney Prescott (Neve Campbell), riuscita come loro a sopravvivere alle precedenti stragi. Sperano che quest’ultima possa dare una mano per scoprire l’autore degli omicidi e fermarlo prima che sia troppo tardi. Disponibile dal 22 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scream.

Sonic – Il film 2

In arrivo a ottobre Sonic – Il film 2, sequel del film uscito nel 2020 che vede protagonista il famoso riccio blu dei popolari videogiochi, dotato di una velocità supersonica. Dopo le avventure del primo capitolo è arrivato il momento per Tom (James Marsden), Maddie (Tika Sumpter) e Sonic di iniziare una nuova vita nel Montana, in tranquillità. Tom consiglia a Sonic di stare più attento, visto che quest’ultimo finisce per combinare disastri ogni volta che vuole rendersi utile, ma i suoi poteri diventano presto fondamentali. Il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) torna in azione e toccherà proprio a Sonic fermarlo con l’aiuto della volpe a due code Tails. Ce la farà ad avere la meglio? Scopritelo dal 24 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sonic – Il film 2.

On the Line (original)

Un film Sky Original tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre: On the Line è un thriller con protagonista Mel Gibson, in arrivo il 31 ottobre 2022. Un conduttore radiofonico è alle prese con un ascoltatore anonimo, che minaccia di uccidere l’intera famiglia dell’uomo. L’unico modo per salvare le persone che ama consiste nel mettere in atto un intricato gioco per la sopravvivenza: nel corso di una sola notte, dovrà riuscire a scoprire l’identità del misterioso criminale e a fermarlo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di On the Line.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2022

Full Time – Al cento per cento – 1° ottobre 2022

– 1° ottobre 2022 Ondata calda – 2 ottobre 2022

– 2 ottobre 2022 Bla bla baby – 3 ottobre 2022

– 3 ottobre 2022 King – Un cucciolo da salvare – 4 ottobre 2022

– 4 ottobre 2022 La spia – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Sull’isola di Bergman – 8 ottobre 2022

– 8 ottobre 2022 Il sesso degli angeli – 10 ottobre 2022

– 10 ottobre 2022 Tre noci per Cenerentola – 14 ottobre 2022

– 14 ottobre 2022 Me contro Te Il film – Persi nel tempo – 15 ottobre 2022

– 15 ottobre 2022 Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? – 16 ottobre 2022

– 16 ottobre 2022 Tapirulan – 18 ottobre 2022

– 18 ottobre 2022 Al di là delle apparenze – 19 ottobre 2022

– 19 ottobre 2022 Jiu Jitsu – 21 ottobre 2022

– 21 ottobre 2022 Il peggior lavoro della mia vita – 23 ottobre 2022

– 23 ottobre 2022 Le apparenze – 25 ottobre 2022

– 25 ottobre 2022 Addio, signor Haffmann – 26 ottobre 2022

– 26 ottobre 2022 Margherita – Regina del Nord – 29 ottobre 2022

– 29 ottobre 2022 1943 – Il filo della libertà – 30 ottobre 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate ai grandi registi con Directors (dal 1° al 9 ottobre), agli anni ’90 (dal 10 al 16 ottobre), a Will Smith (dal 17 al 21 ottobre) e ovviamente ad Halloween (dal 22 al 31 ottobre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Munich Games (original)

Le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2022 a livello di serie TV includono l’originale Munich Games. La Monaco di Baviera del 2022 ospita un’amichevole dall’alto valore simbolico, una partita di calcio tra una squadra del posto e una di Tel Aviv, proprio nell’anniversario del famoso attacco. Due agenti, uno israeliano e uno tedesco, si trovano a collaborare per sventare la minaccia di un nuovo attacco terroristico, mentre polizia e i servizi segreti sono in piena allerta per garantire la sicurezza dell’evento. Dovranno impedire a tutti i costi che la storia si ripeta. Disponibile dal 5 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Munich Games.

The Endgame

Da vedere questo mese The Endgame, serie TV NBC con Morena Baccarin e Ryan Michell Bathe. Nel nuovo crime thriller troviamo Elena Federova, una trafficante d’armi internazionale e brillante mente dietro una serie di coordinate rapine in tutta New York. Dal lato opposto c’è Val Turner, implacabile agente dell’FBI socialmente emarginata che non si fermerà davanti a nulla per sventarne il piano. La serie racconta fino a che punto le persone possono spingersi per amore, giustizia e verità. Disponibile dal 19 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Endgame.

Romulus II – La guerra per Roma – stagione 2 (original)

Arriva la seconda stagione di Romulus, intitolata Romulus II – La guerra per Roma, serie TV prodotta da Sky scritta e diretta da Matteo Rovere. La nascita di Roma come non è mai stata raccontata: in questa nuova stagione Yemos, Wiros, Ilia, il gruppo di Ruminales e i cittadini di Alba a loro fedeli si sono insediati in quella che un tempo era Velia, consacrandola regno libero e indipendente e dandole il nome di Roma. Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini temuto e venerato dal suo popolo, temendo l’espansione del regno oltre i confini, invita i due re per un rito che si rivelerà un’imboscata volta alla sottomissione. Yemos e Wiros strapperanno al re le sacerdotesse Sabine, a lui molto care, in un gesto sacrilego ma inevitabile, e i Sabini invadono il Lazio per reclamare le donne. Disponibile dal 21 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Romulus II – La guerra per Roma.

Gangs of London – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di questo mese con la seconda stagione di Gangs of London, serie TV originale che ha raccolto successo tra gli utenti e la critica. A un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono stati ormai estromessi e allontanati, mentre Elliot è costretto a lavorare per “gli Investitori”. Il monopolio di questi ultimi non è destinato a durare: chi vincerà la battaglia? Disponibile dal 26 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Gangs of London.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Agenzia Roman – Case infestate vendesi (stagione 1) – 2 ottobre 2022

– 2 ottobre 2022 Coroner (stagione 4) – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Mr. Selfridge (stagione 2) – 8 ottobre 2022

– 8 ottobre 2022 Babylon Berlin ( stagione 4 , original) – 11 ottobre 2022

( , original) – 11 ottobre 2022 Maiorca Crime (stagione 2) – 11 ottobre 2022

– 11 ottobre 2022 McDonalds & Dodds (stagione 3) – 26 ottobre 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

