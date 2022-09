Le novità Infinity+ di ottobre 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese di inizio autunno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a ottobre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a ottobre 2022

Film in uscita su Infinity+

Survive the game

Una delle principali novità Infinity+ di ottobre 2022 è Survive the game, film d’azione con Bruce Willis. Quando il poliziotto David rimane ferito in un’operazione antidroga finita male, il collega Cal dà la caccia ai due criminali che gli hanno sparato. Finiscono tutti in una isolata fattoria gestita dal problematico veterinario Eric, ma mentre quest’ultimo e Cal pensano a come difendersi, i malviventi vengono raggiunti da altri componenti della banda. Insieme a David, ferito, dovranno fare appello a tutte le loro abilità per sconfiggere il cartello e sopravvivere. Disponibile dal 2 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Survive the game.

The Batman (Premiere)

Torna anche questo mese, con l’iniziativa Premiere, il film The Batman, che vede Robert Pattinson nei panni del celebre uomo pipistrello. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche cittadine, e Batman sembra l’unico a cercare di garantire giustizia. Bruce Wayne deve fare molta attenzione e può fidarsi solo dell’intramontabile Alfred (Andy Serkis) e del tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il nuovo temibile nemico che semina il terrore a Gotham, L’Enigmista (Paul Dano), conosce l’identità del pipistrello, e le indagini porteranno Batman a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia. Nel suo viaggio avrà a che fare con l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Disponibile con Premiere dal 7 al 13 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Batman.

Greenland

Le novità Infinity+ di ottobre includono Greenland, film catastrofico che segue la storia di Jeff (Gerard Butler) e della sua famiglia, alle prese con un incredibile disastro naturale. Una cometa sta per passare molto vicino alla Terra, e i suoi pezzi si schiantano sulla superficie del pianeta provocando conseguenze catastrofiche e radendo al suolo diverse città. Nel clima di panico e distruzione, Jeff ha intenzione di portare in salvo sua moglie (Morena Baccarin) e suo figlio, dirigendosi verso l’unico posto sicuro: sarà una lotta contro il tempo, e non solo. Disponibile dall’8 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Greenland.

Ad Astra

Gli amanti della fantascienza non possono lasciarsi sfuggire Ad Astra, film che ha diviso l’utenza ma che è stato piuttosto apprezzato dalla critica. In un futuro non troppo lontano la Terra viene colpita da misteriosi picchi di energia: toccherà al maggiore Roy McBride (Brad Pitt), figlio d’arte, indagare sulla loro provenienza partendo per un viaggio nel sistema solare, durante il quale cercherà di comprendere la sorte del padre (Tommy Lee Jones), scomparso 20 anni prima durante la missione Lima, con lo scopo di trovare vita extraterrestre. Nella sua missione, l’astronauta finirà per rivelare alcuni segreti che mettono in dubbio l’esistenza dell’umanità e il suo posto nell’universo. Nel cast anche Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler e Donald Sutherland. Disponibile dall’11 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ad Astra.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat (Premiere)

Le migliori novità Infinity+ di ottobre 2022 portano sulla piattaforma per qualche giorno il film L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat. Racconta gli eventi legati all’omonima operazione condotta nella primavera del 1943 durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani, con lo scopo di depistare l’esercito nazista. Gli Alleati si preparano a sbarcare in Sicilia, ma si trovano di fronte a un arduo compito: proteggere le loro forze dal fuoco tedesco ed evitare quello che sarebbe un vero massacro. Due ufficiali, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) escogitano una strategia, mettendo in circolazione false indicazioni sullo sbarco delle truppe. Il piano ruota intorno a uno degli agenti meno sospettabile di tutti, visto che è già morto, ma l’inganno si rivelerà un vero vantaggio per gli Alleati? Scopritelo dal 14 al 20 ottobre 2022 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat.

Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween

Giusto in tempo per Halloween arriva Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween, sequel del film del 2015 con Jack Black, tratto dai celebri romanzi horror per ragazzi. La teenager Sarah Quinn (Madison Iseman) sta per finire l’ultimo anno di liceo e spera di essere accettata dalla prestigiosa Columbia University. Quando i genitori di Sam Carter, amico del fratello Sonny, sono costretti a lasciare la città per qualche giorno, Sarah si offre di badare al ragazzino. Mentre sono intenti a ripulire una lugubre casa abbandonata, Sam e Sonny trovano un vecchio e misterioso libro e risvegliano inavvertitamente Slappy, il pericoloso e malvagio pupazzo da ventriloquo, e lo portano a casa ignari del suo incredibile potere. Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween.

Benvenuti a Zombieland | Zombieland – Doppio colpo

Da non perdere questo mese su Infinity+ i due film di Zombieland, con protagonista il divertente trio composto da Emma Stone, Jesse Eisenberg e Woody Harrelson. In Benvenuti a Zombieland si fa conoscenza di un’America conquistata dagli zombie a causa di un virus della mucca pazza mutato. A distanza di due mesi da quest’apocalisse, lo studente Columbus, timido, inesperto e sopravvissuto grazie alle sue personali “30 regole”, si sta dirigendo ad Austin per vedere se i genitori sono ancora vivi: durante il viaggio incontra Tallahassee, particolarmente abile e violento nella caccia agli zombie, e i due dovranno vedersela con le astute truffatrici Wichita e Little Rock. In Zombieland – Doppio colpo sono passati dieci anni dal loro incontro: il gruppo si è trasferito nella Casa Bianca, a Washington D.C, e vive come una famiglia, abbattendo qualsiasi zombie gli si pari davanti. L’incontro con la bionda Madison e la coppia formata da Albuquerque e Flagstaff creerà un po’ di scompiglio. Disponibili rispettivamente dal 26 e dal 27 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zombieland – Doppio Colpo.

Animali Fantastici – I segreti di Silente (Premiere)

Qualora vi sia “sfuggito” il mese scorso, tra i film da vedere sulla piattaforma streaming con Premiere c’è Animali Fantastici – I segreti di Silente, terzo capitolo della saga ambientata nel mondo di Harry Potter, ancora una volta diretto da David Yates (già regista di ben sei lungometraggi di Harry Potter e Animali Fantastici). Newt Scamander (Eddie Redmayne) è alle prese con una nuova avventura per fermare l’oscuro mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen, che ha preso il posto di Johnny Depp). La storia si svolge a Rio de Janeiro, in Brasile: il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente Grindelwald desidera prendere il controllo del mondo magico, ma non essendo in grado di fermarlo da solo affida a Newt il compito di guidare un’intrepida squadra in una pericolosa missione. Con una posta in gioco così alta, riuscirà Silente a restare in disparte? Scopritelo dal 28 ottobre al 3 novembre 2022 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Altri film da vedere su Infinity+ a ottobre 2022

World War Z – 1° ottobre 2022

– 1° ottobre 2022 Il castello – 1° ottobre 2022

– 1° ottobre 2022 Vice – L’uomo nell’ombra – 3 ottobre 2022

– 3 ottobre 2022 Oltre i confini del male – Insidious 2 – 4 ottobre 2022

– 4 ottobre 2022 Renegades: Commando d’assalto – 5 ottobre 2022

– 5 ottobre 2022 Belfagor – Il fantasma del Louvre – 6 ottobre 2022

– 6 ottobre 2022 Watchmen – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Daddy’s home – 7 ottobre 2022

– 7 ottobre 2022 Le regine del crimine – 9 ottobre 2022

– 9 ottobre 2022 Daddy’s home 2 – 9 ottobre 2022

– 9 ottobre 2022 Unsane – 10 ottobre 2022

– 10 ottobre 2022 Bad Moms – Mamme molto cattive – 12 ottobre 2022

– 12 ottobre 2022 Starsky & Hutch – 13 ottobre 2022

– 13 ottobre 2022 A casa con i suoi – 14 ottobre 2022

– 14 ottobre 2022 Serendipity – Quando l’amore è magia – 14 ottobre 2022

– 14 ottobre 2022 American Pastoral – 20 ottobre 2022

– 20 ottobre 2022 La vita dopo – The fallout – dal 21 al 27 ottobre 2022 (Premiere)

– dal 21 al 27 ottobre 2022 (Premiere) Shall we dance? – 24 ottobre 2022

– 24 ottobre 2022 Remi – 24 ottobre 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Batwoman – stagioni 1-2

Le novità Infinity+ da guardare questo mese a livello di serie TV includono le prime due stagioni di Batwoman. Ambientata nell’Arrowverse, vede Ruby Rose (nella prima stagione) vestire i panni del celebre personaggio DC Comics, dietro il quale si nasconde Kate Kane, una ragazza che ha perso la sorella e la madre ed è stata mandata in una scuola militare dal padre. Tornata a Gotham dopo diversi anni, Kate scopre che la sua ex, Sophie Moore, è stata rapita da una gang guidata da una misteriosa donna, Alice. Visto che il cugino Bruce Wayne è scomparso (e con lui Batman), la ragazza decide di diventare Batwoman, il nuovo simbolo della giustizia in città, aiutata dalla sorellastra e da Luke Fox. Nella seconda stagione, Kate Kane lascia il testimone a una nuova eroina di Gotham City, Ryan Wilder (interpretata da Javicia Leslie). Disponibile dal 1° e dal 2 ottobre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Batwoman.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a ottobre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

