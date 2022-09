Pare che in seguito al lancio dei nuovi iPhone 14 Apple abbia chiesto ai propri fornitori di aumentare la produzione dei propri dispositivi, prevedendo in vista del periodo natalizio una forte domanda da parte dei consumatori. A quanto pare però il colosso di Cupertino potrebbe aver fatto male i calcoli visto che ora, secondo nuove indiscrezioni, sembra che l’azienda abbia abbandonato il piano di aumento della produzione, a causa della scarsa domanda.

Sembra che Apple non aumenterà la produzione di iPhone 14, domanda troppo bassa

Stando a quanto riportato da Bloomberg, sembra che le vendite di iPhone 14 non stiano andando come preventivato dall’azienda, Apple infatti (come anche altri produttori) è solita aumentare la produzione in vista del periodo natalizio, notoriamente proficuo per le aziende dal punto di vista delle vendite. Questa volta però le previsioni non sembrano concretizzarsi, la domanda di iPhone 14 è infatti minore alle aspettative, in maniera tale da non giustificare un aumento della produzione.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia secondo cui Apple avrebbe chiesto a Foxconn di incrementare la produzione dei modelli Pro della nuova linea di smartphone del 10%, anche in virtù dei risultati di vendita del modello base e Plus sotto le stime. In fondo i modelli Pro sono gli unici della nuova famiglia ad introdurre delle reali novità, se avete visto la nostra recensione di iPhone 14 vi sarete resi conto di come Apple abbia voluto spacciare un dispositivo dello scorso anno per nuovo, a conti fatti.

Insomma, gli utenti non sono stupidi, alcuni sicuramente subiscono il fascino del marchio e non volendo spendere troppo acquisteranno comunque il modello base di iPhone 14 ma, molti altri, propenderanno sicuramente per l’acquisto di uno dei modelli Pro nonostante la differenza di prezzo, solo per avere l’iPhone più figo in circolazione.

Ad ogni modo non preoccupatevi fan della mela, non saranno le stime di vendita errate di iPhone 14 a mandare sul lastrico Apple, l’azienda sarà sempre pronta a propinarvi i suoi prodotti, forte di un marchio consolidato e di un reparto marketing da fare invidia a molte aziende, solo cercate di avere un occhio un po’ più critico perché in fin dei conti lo sappiamo tutti, non è tutto oro quello che luccica.

