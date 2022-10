Domani e dopodomani, ovvero l’11 e il 12 ottobre, si svolgerà l’evento autunnale Amazon Prime Day, con il colosso dell’e-commerce che proporrà ai clienti Prime tantissimi prodotti in offerta.

Questa due giorni di sconti esclusivi coinvolgerà prodotti provenienti da svariate categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon, e alcune offerte sono attive già da oggi, in anteprima: scopriamo quali.

Offerte esclusive Prime: ecco i dettagli dell’evento autunnale di Amazon

Mancano poco meno di dodici ore all’inizio delle Offerte esclusive Prime autunnali, il nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni, dedicato esclusivamente ai clienti Amazon Prime. Le offerte saranno valide dalla mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino alle 23:59 del 12 ottobre (per un totale di 48 ore) e coinvolgeranno 15 paesi tra cui l’Italia.

Il colosso dell’e-commerce ha voluto creare una nuova occasione per anticipare la stagione dello shopping natalizio, e renderà disponibili centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie di prodotto presenti all’interno del catalogo.

Inoltre, Amazon.it proporrà tante imperdibili occasioni su prodotti delle principali vetrine: Made in Italy, una selezione di prodotti realizzati in Italia e caratterizzata da una forte anima territoriale, Amazon Launchpad, una selezione di prodotti provenienti dalle migliori start-up, e Climate Pledge Friendly, una selezione di prodotti che vuole aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente.

Amazon: tante offerte come antipasto dell’evento Prime

Nonostante le offerte inizieranno alla mezzanotte dell’11 ottobre, Amazon ha deciso di proporre ai clienti Prime l’accesso anticipato a numerose offerte facenti parte di svariate categorie di prodotto, mettendo sul piatto dei clienti quello che può essere visto come un vero e proprio antipasto dell’evento.

Ecco le tipologie di offerte a cui i clienti Amazon Prime possono avere accesso anticipato, attive già adesso:

Dispositivi Amazon Echo, eero e Ring con sconti fino al 55%

Potete trovare un nostro approfondimento dedicato su questa selezione di offerte, che vi aiuterà nella scelta del dispositivo perfetto per le vostre esigenze.

Potete acquistare in sconto prodotti dei marchi Samsung, Lenovo, Acer, LG, Asus.

In questa selezione rientrano prodotti dei marchi Sony, Bose, Soundcore

In questa sezione rientrano prodotti tecnologici e non di marchi come Xiaomi, Amazfit, Fitbit, Momo Design, Ducati, MAS PADEL

In questa selezione rientrano prodotti dei marchi Ecovacs, DeLonghi, Moulinex, iRobot.

In questa selezione rientrano prodotti dei marchi Oral-B, Ghd, Braun, Philips.

In questa selezione rientrano prodotti dei marchi Maybelline New York, Garnier, L’Oreal, Elemis, Elizabeth Arden

In questa sezione rientrano prodotti della categoria Moda di marchi come Pepe Jeans, Michael Kors, Champion, Vans, e molti altri

Per maggiori informazioni sull’evento, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte con accesso anticipato. Infine, vi ricordiamo che le Offerte esclusive Prime di Amazon “vere e proprie” saranno attive dalla mezzanotte dell’11 ottobre alle 23:59 del 12 ottobre.

