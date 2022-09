Apple Watch Ultra è lo smartwatch più resistente, avanzato e costoso della nuova gamma lanciata dalla mela questo mese, completata da Apple Watch Series 8 e da Apple Watch SE 2. Trattandosi di un prodotto rugged, pensato per i più avventurosi, poteva risparmiarsi i test di resistenza dei “soliti” youtuber? Naturalmente no, andiamo a scoprire come se l’è cavata.

Apple Watch Ultra messo alla prova: resisterà a questi test (e a un martello)?

I prodotti Apple, così come altri prodotti di punta delle principali aziende tech, vengono solitamente messi alla prova con alcuni test di resistenza più o meno estremi, e questa volta è toccato ad Apple Watch Ultra. Il nuovo smartwatch presenta certificazioni MIL-STD 810H, EN13319 e una resistenza all’acqua fino a 100 metri con tanto di app per la profondità, e proprio per questo DC Rainmaker ha voluto testare questo tipo di capacità. In quel di Amsterdam non è facile trovare l’opportunità di immergersi a simili profondità, per cui è stata utilizzata una camera di immersione da tavolo personalizzata.

Lo smartwatch è stato messo alla prova fino alla profondità di 159 piedi (poco meno di 50 metri), anche se l’app è stata in grado di mostrare la profondità fino a un valore di 130 piedi, corrispondenti a circa 40 metri (esattamente come dichiarato dal produttore). L’app Salute di Apple ha comunque registrato valori superiori, mostrando un generico “oltre i 144 piedi”.

Per qualcosa di più “cruento” passiamo alle prove svolte da TechRax, lo stesso canale YouTube autore dei test per sperimentare la nuova funzione di rilevamento automatico degli incidenti stradali lanciata con la gamma iPhone 14, Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 e, per l’appunto, Apple Watch Ultra. Questa volta lo smartwatch ha subito alcune cadute a faccia in giù, riscontrando solo qualche piccolo graffio, e ha dovuto affrontare un barattolo pieno di viti (scocco vigorosamente per testare la resistenza ai graffi), prima di affrontare il “boss finale”: un martello.

Lo smartwatch rugged ha resistito per diversi colpi (più del tavolo sul quale era stato poggiato), ma dopo qualche martellata più vigorosa ha dovuto mostrare il fianco. Dopo alcuni tentativi lo youtuber è infatti riuscito a rompere prima il display e poi la parte posteriore (ripararlo sarà un salasso). Si tratta ovviamente di prove che lasciano il tempo che trovano, ma pare che il nuovo prodotto rugged di Apple risulti decisamente più resistente della versione classica.

Insomma, chi è alla ricerca di un Apple Watch e vuole un prodotto con la scorza dura e adatto a ogni tipologia di avventura dovrebbe rivolgere lo sguardo ad Apple Watch Ultra. Sempre che non ci siano problemi di soldi: ricordiamo che quest’ultimo è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 1009 euro. Vi lasciamo ai video di cui vi abbiamo parlato qui sopra.

