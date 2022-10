Gli utenti più attenti al risparmio che sono soliti rivolgersi ad Amazon per i propri acquisti online sanno molto bene che spesso è ad Amazon Warehouse che bisogna guardare per scovare le occasioni più interessanti, specialmente quando il colosso dello shopping online attiva delle promozioni con sconti extra, esattamente come quella di cui parliamo in questa sede.

Amazon Warehouse: sconto extra del 10% su tantissimi prodotti

A partire da oggi, sabato 1 ottobre 2022, Amazon Warehouse permette agli utenti di beneficiare di uno sconto extra nella misura del 10% sui propri acquisti. La promozione in discorso rimarrà a disposizione per poco meno di due mesi, infatti la sua data di scadenza è fissata per il 24 novembre prossimo.

Come sempre avviene per promozioni di questo tipo, lo sconto potrà essere sfruttato sugli articoli rientranti in una selezione appositamente stilata da Amazon, dunque non in maniera indiscriminata sull’intero catalogo di Warehouse.

Con l’inizio della promozione, il rivenditore ha provveduto ha rendere note le categorie di prodotti coinvolte, che sono molto numerose: quali che siano le vostre esigenze, difficilmente rimarrete a bocca asciutta.

Prodotti in promozione

Accedendo alla pagina dell’evento promozionale, è possibile notare come Amazon Warehouse abbia già stilato una lista delle categorie più popolari, che include:

Qualora non abbiate voglia di mettervi a cercare in questo mare magnum di offerte, qui sotto trovate una restrizione per categorie di prodotti più specifiche:

Per tutte le altre offerte non rientranti in questa categoria ma ugualmente compatibili con la promozione, non vi resta che visitare voi stessi la pagina dell’evento:

Che cos’è Amazon Warehouse

Amazon Warehouse, noto in precedenza come Amazon Warehouse Deals, è una sorta di marketplace a sé stante dove è possibile acquistare prodotti usati ma anche come nuovi a prezzi in genere particolarmente vantaggiosi. Il tutto senza perdere i classici benefici di Amazon in merito alle spedizioni, al diritto di reso e all’assistenza clienti.

Per maggiori dettagli su questa realtà, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato dove trovate anche i link utili.

Vi ricordiamo che proprio ieri Amazon ha ufficializzato un nuovo evento promozionale per i clienti Prime per metà ottobre e nel frattempo ha attivato una serie di offerte sui propri dispositivi.

