Amazon Warehouse, noto anche come Amazon Warehouse Deals, è una sezione a parte del marketplace Amazon che ospita prodotti usati a prezzi vantaggiosi. I vantaggi di acquistare un articolo su Amazon Warehouse sono molteplici, su tutti il costo nettamente più basso rispetto a un articolo nuovo, anche quando l’usato presenta l’etichetta Come nuovo.

Di fronte al crescente interesse delle persone su Amazon Warehouse Italia, abbiamo pensato di realizzare una guida approfondita con cui rispondere alle domande più frequenti: da che cos’è a come funziona l’acquisto e la garanzia, oltre alla politica di reso e l’utilizzo della carta del docente.

Clicca e vai all’argomento che più ti interessa, scegliendo tra quelli presenti nell’elenco qui sotto.

Cos’è Amazon Warehouse

Amazon Warehouse è la sezione di Amazon dedicata alla vendita dei prodotti usati e come nuovi, con la pagina iniziale include le stesse categorie degli articoli presenti nella home page di Amazon.it. Tra l’usato Amazon, quindi, trovi smartphone, robot per la pulizia della casa, fotocamere, smartwatch, videogiochi, dispositivi per la salute e cura della persona, e altro ancora.

Tutti i prodotti di seconda mano venduti in questo spazio conservano i benefici Amazon riguardanti le spedizioni, il diritto di reso e l’assistenza clienti. Inoltre, può capitare che sugli articoli più richiesti sia applicato un ulteriore sconto, che va dunque a sommarsi al beneficio di un prezzo già visto al ribasso in precedenza. A questo proposito, ti farà piacere sapere che gli smartphone – e più in generale i dispositivi tech – sono gli articoli che vantano più sconti rispetto agli altri oggetti.

Un’ulteriore precisazione importante da fare ha per oggetto il controllo eseguito da parte dello staff Amazon su ogni prodotto usato messo poi in vendita. Proprio a seguito di questa verifica viene poi compilata una mini scheda contenente la descrizione dettagliata sulle condizioni reali dell’articolo, sulla base della quale puoi prendere una decisione su questo o quell’altro prodotto con maggiore consapevolezza.

Amazon Warehouse: come funziona

L’esperienza di acquisto su Amazon Warehouse non si discosta da quella offerta da Amazon. Di fatto funziona allo stesso modo, eccetto la differenza dello status dei prodotti in vendita: su Amazon Warehouse Deals gli articoli sono usati, sull’Amazon “normale” ci sono anche (soprattutto) quelli nuovi. Per il resto, come avremo modo di vedere più avanti nel proseguo della nostra guida, i passaggi pre e post acquisto sono identici.

Senz’altro, la differenza più grande e visibile anche a livello grafico riguarda la descrizione delle condizioni dei prodotti. In totale, per descrivere in maniera dettagliata lo stato di un prodotto di seconda mano, Amazon impiega quattro “etichette”:

Usato – Come nuovo

Usato – Ottime condizioni

Usato – Buone condizioni

Usato – Condizioni accettabili

A seguire trovi il significato di ciascuna.

Usato – Come nuovo

La certificazione Usato – Come nuovo su Amazon Warehouse è assegnata agli articoli che si distinguono per essere in perfette condizioni, sia dal punto di vista dell’utilizzo pratico sia per la presenza di tutti gli accessori originali venduti all’interno della confezione. L’unico motivo per cui non sono venduti come prodotti nuovi è dovuto all’imballaggio danneggiato.

Come è facile intuire, i dispositivi che godono dello status Usato – Come nuovo sono quelli che più si avvicinano ai prodotti nuovi. Inoltre sono quelli più affidabili, che difficilmente riserveranno brutte sorprese una volta arrivati a casa e messi in funzione. Dall’altra parte però, è vero anche che non garantiscono un risparmio così marcato come i dispositivi giudicati in ottime o buone condizioni.

Usato – Ottime condizioni

Un gradino sotto l’usato come nuovo troviamo l’etichetta Usato – Ottime condizioni. In questa fascia rientrano tutti i prodotti le cui “funzionalità sono integre” e con “difetti estetici superficiali”. Inoltre, Amazon Warehouse Deals chiarisce che “l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato danneggiato”, e “alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare”.

Dalla nostra esperienza possiamo assicurarti che gli articoli di seconda mano dichiarati in “ottime condizioni” sono quelli che presentano il miglior rapporto qualità-prezzo. E poiché la loro disponibilità si esaurisce di solito dopo pochi giorni, se non ore, il consiglio è di accorciare i tempi della scelta, procedendo subito con l’acquisto.

Usato – Buone condizioni

La terza fascia è indicata dalla dicitura Usato – Buone condizioni. Vi rientrano i prodotti che cominciano ad avere i segni di un’usura più accentuata rispetto a quelli in ottime condizioni, condividendo però con quest’ultimi l’integrità delle funzioni. Nel dettaglio, i difetti estetici – anche a occhio nudo – si notano di più rispetto agli articoli descritti qui sopra. Lo stesso discorso vale per gli accessori, infatti potrebbe essere necessario acquistarli a parte per “iniziare a utilizzare il prodotto”.

Come accennato qui sopra, l’etichetta Usato – Buone condizioni si riferisce a prodotti le cui funzionalità sono integre, ma che allo stesso tempo iniziano a sentire il peso degli anni, o della semplice usura dettata da un utilizzo intenso nei primi mesi di vita del dispositivo. In ogni caso, se non hai chissà quali pretese e vuoi ottenere un risparmio ancora più consistente, molto probabilmente alla fine comprerai un prodotto di seconda mano presentato come “Usato – Buone condizioni”.

Usato – Condizioni accettabili

L’etichetta di Amazon Warehouse Usato – Condizioni accettabili descrive gli articoli usati con “chiari segni di usura“, ma che conservano le loro principali funzionalità. A ciò si aggiungono: la confezione danneggiata o sostituita, difetti estetici superficiali “quali graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi” e assenza di “alcuni accessori importanti”, senza i quali è impossibile utilizzare il dispositivo.

A livello di prezzo, i prodotti venduti in condizioni accettabili presentano gli sconti maggiori rispetto al prezzo di listino, ma ciò non significa che siano la migliore scelta, anzi. Possono rappresentare un’occasione soprattutto se sei alla ricerca, ad esempio, di uno smartphone da usare come muletto o come alternativa per qualsiasi evenienza rispetto a quello principale, altrimenti ti suggeriamo di guardare oltre e valutare uno stesso modello sempre su Amazon Warehouse Italia che presenta condizioni migliori.

Amazon Warehouse: garanzia

Tra tutti, è il tema che più interessa gli utenti ancora indecisi se affidarsi o meno al “mercatino dell’usato” della creatura di Jeff Bezos. Se te lo stai domandando anche tu, gli articoli in vendita su Amazon Warehouse sono coperti dalla garanzia legale per un anno. Trascorso il periodo di reso, i prodotti che presentano un problema beneficeranno del servizio di riparazione offerto dalla piattaforma.

Può capitare però che la riparazione non sia possibile: che cosa succede in situazioni come queste? A fornirci la risposta è sempre Amazon: “Sarà emesso un rimborso in accordo con le politiche di reso Amazon”.

Un altro scenario che si potrebbe prospettare è la riparazione in garanzia, offerta da alcuni prodotti in vendita su Amazon Warehouse Deals. A differenza del servizio citato qui sopra, l’articolo sarà riparato in un centro autorizzato.

In considerazione dell’interesse intorno all’argomento, è importante che tu sappia verificare se un prodotto è o meno coperto dalla garanzia. I passaggi da compiere sono i seguenti:

Esegui l’accesso all’account

all’account Vai nella sezione I miei ordini

Seleziona l’articolo per cui vuoi richiedere assistenza

per cui vuoi richiedere assistenza Verifica che sia attiva la voce Ricevi assistenza prodotto per

Controlla se c’è l’opzione Ripara il tuo articolo

Se vedi quest’ultima opzione, significa che il prodotto è idoneo alla riparazione in garanzia. In genere ci possono volere fino a 25 giorni lavorativi per il ripristino dell’articolo, con il servizio offerto nella maggior parte dei casi gratuitamente dal centro riparazioni terzo. Qualora la riparazione non sia gratuita, sarà Amazon a farsi carico della spesa. Inoltre ti verranno rimborsate anche le eventuali spese di spedizione sostenute, tramite il metodo di pagamento scelto in fase di acquisto.

Per maggiori informazioni visita la pagina Garanzia e riparazioni.

Amazon Warehouse: reso

Ecco un altro argomento su cui in tanti cercano informazioni. In realtà, però, le cose sono più semplici di quanto pensi.

La politica di reso per i prodotti di Amazon Warehouse funziona allo stesso modo di quella per gli articoli su Amazon.it, sei infatti libero di esercitare il diritto di reso entro 30 giorni dalla consegna del prodotto di seconda mano a casa per qualsiasi ragione. Rimane valido anche il discorso riguardante la riconsegna, con particolare attenzione sulle condizioni dell’articolo usato, su cui non ci devono essere “segni d’usura ulteriori rispetto a quelli presenti al momento della consegna o danni”.

Così come per la garanzia, se hai ulteriori dubbi ti suggeriamo di consultare la pagina Le nostre politiche di reso su Amazon.it.

Amazon Warehouse: carta del docente

Posso utilizzare la Carta del docente per i prodotti venduti su Amazon Warehouse? Sì, a patto che l’acquisto riguardi un articolo delle categorie Libri, E-reader Kindle, eBook Kindle e tablet Fire, più una selezione di prodotti informatici. Per conoscere la disponibilità di quest’ultimi è sufficiente collegarsi a questa pagina.

Entriamo ora più nel dettaglio e vediamo come utilizzare il bonus docenti su Amazon Warehouse:

Crea un buono del valore desiderato sul sito cartadeldocente.istruzione.it

del valore desiderato sul sito Converti il buono in codice sconto Amazon tramite il sito amazon.bonus-docenti.it

in codice sconto Amazon tramite il sito Copia e incolla il codice sconto nell’apposito spazio al momento dell’ordine

nell’apposito spazio al momento dell’ordine Completa l’acquisto del prodotto usato

È tutto, non sono richiesti altri passaggi per completare l’acquisto di un prodotto idoneo all’impiego del bonus docenti sulla sezione dell’usato Amazon. Ci sono però almeno due precisazioni da fare: primo, gli articoli devono essere venduti e spediti da Amazon; secondo, c’è tempo fino al 31 agosto 2021 per “spendere l’importo residuo” sull’account.

Amazon Warehouse: opinioni

La nostra opinione su Amazon Warehouse è positiva, si tratta infatti di un’ulteriore possibilità di risparmio concessa da Amazon ai suoi clienti, che possono acquistare a un prezzo nettamente inferiore un prodotto di seconda mano in ottime condizioni. È anche più semplice portare a termine un affare, dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Se poi il prodotto che arriva a casa non è di nostro gradimento siamo sempre liberi di richiedere il reso, ricevendo un’assistenza pari a quella di un articolo nuovo comprato su Amazon.it.

Oltre al vantaggio economico derivante dagli sconti ulteriori applicati agli articoli su Amazon Warehouse Deals, l’altro punto di forza dell’usato Amazon è rappresentato dalla garanzia di ricevere il medesimo trattamento a cui siamo ormai abituati con i prodotti nuovi.

In ultimo, ricordiamo che Amazon Warehouse non è un’esclusiva dell’Italia ma è presente anche negli altri Paesi stranieri, dove tra l’altro è possibile trovare offerte ancora più convenienti. Se sei interessato all’argomento ti invitiamo alla lettura della nostra guida su come acquistare su Amazon Francia, UK e Germania.

Dai ora un’occhiata ai prodotti di seconda mano in vendita su Amazon Warehouse Deals

Potrebbe interessarvi anche: Amazon Prime: cos’è, come funziona, quanto costa, quali sono i vantaggi