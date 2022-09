Ci siamo quasi? Gli indizi di un debutto imminente da parte di Xiaomi Smart Band 7 Pro c’erano già fra le indiscrezioni che circolano sul web. E l’ultima prova al riguardo arriva da un noto informatore del settore, che ha condiviso un breve filmato che mostrerebbe la versione globale dell’attesa smartband in versione Pro. Nulla che suggerisca o che colleghi la questione all’evento europeo ufficializzato da Xiaomi qualche giorno fa (in teoria), ma visto che siamo a un passo, l’eventualità di un lancio accanto ai nuovi Xiaomi 12T certo non sorprenderebbe.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è pronta per l’Europa? Gli indizi ci son tutti

Putacaso vi fosse sfuggito, sappiate che il prossimo 4 ottobre, alle ore 14:00, Xiaomi terrà un evento di lancio intitolato Ogni momento è Mega, evento in cui il produttore presenterà in Europa Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. Al momento non sappiamo se assieme a questi ultimi ne arriveranno altri di dispositivi, ma visti i quasi 3 mesi passati dall’ufficializzazione sul mercato natio, considerata la recente fuga di notizie che ne ha anticipato prezzi europei e colorazioni, e contando per l’appunto lo stesso video cui accennavamo, pare proprio che i tempi siano maturi per il lancio europeo di Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Global 🔥 pic.twitter.com/OvthPeMdEn — SnoopyTech (@_snoopytech_) September 30, 2022

Questo è il video in questione, condiviso da SnoopyTech, un noto leaker che mostra in anteprima quella che sembrerebbe la versione globale di Xiaomi Smart Band 7 Pro. La colorazione della scocca in oro chiaro abbinata al cinturino bianco non è una novità, confermata anche di recente, e non c’è praticamente nulla da aggiungere a quanto già visto in occasione della presentazione dello scorso luglio. Vale giusto la pena fare un breve riepilogo delle differenze con la Xiaomi Smart Band 7 standard, già sul nostro mercato da giugno sottolineando quanto segue.

Rispetto a quest’ultima, la versione Pro vanta uno schermo un pelo più grande (soprattutto più largo) che misura 1,64″ anziché 1,62″, monta un modulo GPS con GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS, il sensore della luce ambientale (prezioso perché regola automaticamente la luminosità del display), il chip NFC e una batteria più grande, da 235 mAh, che promette un’autonomia di 12 giorni con utilizzo tipico (6 se più intenso). Poi ci sono anche alcune differenze software, ma vi rimandiamo al nostro articolo di presentazione per maggiori dettagli.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è dunque un prodotto decisamente più godibile rispetto alla versione standard, che si avvicina fin troppo alla categoria degli smartwatch, dalla quale si differenzia più che altro per nome e fattore di forma (nonostante la larghezza superiore assottigli la distanza ulteriormente).

Questo è quanto per ora. Non ci resta che attendere martedì prossimo, 4 ottobre per saperne (eventualmente) di più. Quasi dimenticavamo, più che un caso pare proprio un indizio il fatto che proprio il 4, di luglio, debuttava sul mercato natio. Staremo a vedere.

