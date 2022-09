Di Polestar 3 ne abbiamo parlato diverse volte su queste pagine, un’auto piuttosto attesa per vari motivi. Fra questi il fatto che andrebbe a rivaleggiare con la Porsche Cayenne, secondo il CEO, ma pure che sarà la prima nuova auto del marchio controllato da Volvo ad essere ufficializzata dopo il debutto in Italia. Si tratta poi di un SUV elettrico (di fascia premium), un segmento che gode di ottima salute, per dire.

Nella giornata di oggi la Casa ha ufficializzato la data di presentazione della Polestar 3, un’auto che è stata già ampiamente svelata nei mesi precedenti, ma che vi riassumiamo qui in breve.

Il 12 ottobre 2022 debutta il SUV Polestar 3

In attesa del lancio, in cui ne sapremo certo di più, Polestar (marchio elettrico controllato da Volvo Cars) ha annunciato che presenterà in anteprima il suo primo SUV Polestar 3 in occasione di un evento che si terrà il 12 ottobre 2022 a Copenaghen.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di un’auto a ruote alte di fascia premium realizzato su base Volvo che non lesina affatto sulla tecnologia, sia per quanto riguarda i sistemi di bordo che relativi alla dinamica di guida. Ci siamo dovuti chiedere: come dovrebbe essere un SUV moderno? Polestar 3 definisce il SUV per l’era elettrica, nel progettarlo abbiamo affrontato alcuni dei fondamenti dell’archetipo: proporzioni, assetto e aerodinamica.

È Thomas Ingenlath a parlare, il CEO di Polestar che, con ciò introduce il discorso relativo alla dotazione di serie relativa al comfort e alla guida. Nel comunicato stampa relativo viene descritto il particolare sistema di ammortizzazione di Polestar 3 che, grazie a sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e agli ammortizzatori attivi, permette di passare in men che non si dica dal comfort a una dinamica delle sospensioni più rigida e stabile, adattandosi alle diverse condizioni stradali una volta ogni due millisecondi. È una funzione che permette istantaneamente di trasformare il SUV in un’auto prestazionale o confortevole in un battito di ciglia, continua Ingelnath.

Lato prestazioni, ci sono poi 380 kW di potenza massima (516 cavalli) e 910 Nm di coppia a garanzia di prontezza e resa sportiva, nonostante la mole.

Per il resto, ricordiamo che Polestar 3 dovrebbe essere dotata di alcune soluzioni di sicurezza annunciate anche per la Volvo EX90 e di un sistema di infotainment con cuore NVIDIA (non è chiaro ancora se utilizzerà le nuove piattaforme DRIVE Concierge o THOR) a garanzia di ampio spazio per implementare funzioni per l’intrattenimento di bordo.

Discorso prezzi e disponibilità, ci aspettiamo delle cifre superiori ai 100mila euro, per un’auto che dovrebbe essere disponibile non prima del prossimo anno. Per maggiori dettagli, vi diamo appuntamento al 12 ottobre, giorno in cui Polestar la svelerà ufficialmente.

