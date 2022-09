Nelle scorse ore, oltre alla disponibilità globale del primo feature update di Windows 11, c’è stato l’evento di NVIDIA a smuovere le acque degli appassionati, Casa che ha annunciato una marea di novità, comprese le RTX 4090 e 4090. Fra queste, c’è stato spazio anche per NVIDIA DRIVE Concierge, una soluzione piuttosto interessante dedicata ai sistemi di infotainment di auto e altri veicoli. Rispetto agli apparecchi attuali, di serie sui veicoli moderni, la piattaforma di NVIDIA si differenzia perché va a includere una marea di aspetti che vanno al di là della semplice multimedialità. A completare il quadro e a ulteriore conferma del particolare interesse da parte del produttore nei confronti del settore automobilistico, c’è anche NVIDIA DRIVE Thor, un computer per veicoli piuttosto interessante perché pensato apposta per la guida autonoma. Un passo alla volta e ne scopriamo di più.

L’infotainment secondo NVIDIA: cos’è e cosa promette DRIVE Concierge

Con NVIDIA DRIVE l’infotainment a bordo del veicolo è molto più che una soluzione per fornire indicazioni stradali e riprodurre musica. In occasione dell’evento citato il fondatore e CEO di NVIDIA Jensen Huang ha dato una dimostrazione di cosa è capace NVIDIA DRIVE Concierge, una piattaforma che, oltre a intrattenere i passeggeri, si occupa di un po’ di tutto, anche delle funzioni di sicurezza, di guida e di altri aspetti, con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Grazie alla piattaforma di elaborazione DRIVE AGX, allo stack software DRIVE IX e a Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA promette di intrattenere al meglio con funzionalità di vario genere, assistenti digitali intelligenti, soluzioni di monitoraggio del conducente e dei passeggeri e fornitura di servizi di streaming, sia di videogiochi che di film e serie TV (oltre ai contenuti audio, s’intende).

Non manca il supporto ad Android Automotive, il sistema operativo di Google per i veicoli, con NVIDIA DRIVE Concierge che vuole in qualche modo farne le veci promettendo di presentarsi come piattaforma multi-dominio che va a toccare praticamente tutti gli aspetti interattivi e non dell’auto.

Con l’intelligenza artificiale, pilastro fondamentale di questa soluzione, NVIDIA promette di farsi foriera di modelli e servizi IA basati sul cloud sfruttabili dagli sviluppatori e quindi dal conducente e dai passeggeri, attraverso funzioni vocali, visioni artificiali, oltre che per fornire consigli, effettuare delle prenotazioni, accedere facilmente ai controlli del veicolo o fornire avvisi per la sicurezza (monitorando il conducente e la strada grazie a sensori interni e alla IA).

L’obiettivo di NVIDIA in questo caso è anche rendere le auto e i veicoli degli “spazi abitativi”, che possano garantire ai passeggeri anche del sano divertimento/intrattenimento. DRIVE Concierge permette infatti di giocare e guardare video, riprodurre in streaming qualsiasi contenuto e, non sorprende, integra anche la piattaforma cloud gaming NVIDIA GeForce NOW, che permette di accedere direttamente (cioè senza download) a oltre 1400 giochi.

Per maggiori dettagli su NVIDIA DRIVE Concierge vi suggeriamo di leggere il comunicato stampa dedicato, o di guardare il video della presentazione, reperibili entrambi da questa pagina.

NVIDIA DRIVE Thor, il computer tuttofare per le auto autonome

Oltre questa soluzione per i sistemi di infotainment, NVIDIA ha presentato anche Thor, un computer centralizzato che definisce essere per veicoli autonomi sicuri e protetti. Già da queste prime battute si dovrebbe capire che è un qualcosa destinato ad arrivare effettivamente sul mercato più in là, perché pensato per sostenere una tecnologia, quella relativa alla guida autonoma, che è ancora in fase di sperimentazione.

Non a caso DRIVE Thor è stato annunciato con al corredo una piccola precisazione: sarà disponibile per l’inizio del 2025 a bordo dei modelli di alcune case automobilistiche. Ciò non vuol dire tuttavia che i costruttori non possano già iniziare a trarne beneficio, anzi.

I progressi nell’accelerated computing e nell’intelligenza artificiale procedono alla velocità della luce. DRIVE Thor è il supereroe dell’elaborazione centralizzata, con prestazioni fulminee al servizio di supercomputer su ruote aggiornabili, sicuri e protetti ha affermato Jensen Huang.

In buona sostanza, lui è un chip, un cervello, o meglio una centralina per auto e veicoli a guida autonoma che promette di accentrare su di sé un gran numero di poteri, anzi di processi che servono e serviranno a fornire le future soluzioni di guida autonoma. In veste di factotum capace di 2.000 teraflop NVIDIA DRIVE Thor copre le funzioni di parcheggio, monitoraggio del conducente e dei passeggeri, fa funzionare il quadro strumenti digitale, il sistema di infotainment, i servizi di intrattenimento, oltre agli aspetti legati alla guida automatica e assistita.

Al suo servizio c’è un’architettura NVIDIA Hopper con CPU Grace e GPU Ada Lovelace, a cui si aggiungono le funzioni di intelligenza artificiale e il supporto MIG per la grafica e l’elaborazione. La “centralina” NVIDIA Thor è formata da tutto questo, sistema che ha già conquistato ZEEKR, casa automobilistica cinese specializzata in veicoli elettrici e parte di Geely, che ne ha annunciato l’integrazione sui suoi prossimi modelli a partire dal 2025.

Gli utenti di ZEEKR richiedono un’esperienza di lusso che includa le ultime tecnologie e funzioni di sicurezza. NVIDIA DRIVE Thor sarà di sostegno per la nostra missione di fornire tecnologia all’avanguardia che soddisfi le esigenze dei nostri clienti e garantisca che ZEEKR rimanga in prima linea nelle innovazioni di domani ha dichiarato il CEO di ZEEKR An Conghui.

Dunque, ne sapremo di più prossimamente. Ma nel caso in cui vogliate approfondire, trovate maggiori dettagli nel comunicato stampa dedicato.

