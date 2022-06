Era nell’aria da un po’ ormai (ve ne parlavamo di recente in occasione dell’annuncio del primo SUV Polestar 3), ma ora c’è l’ufficialità: Polestar arriva in Italia. Il debutto è stato confermato dalla stessa Casa automobilistica di proprietà di Volvo, che in un comunicato ha annunciato le prossime auto in arrivo e i suoi ambiziosi obiettivi di crescita ed espansione verso nuovi mercati, fra cui c’è anche il nostro.

Le nuove auto elettriche di Polestar, che conferma il debutto sul mercato italiano

Per la seconda metà del 2022 l’azienda ha inoltre in programma di fare il suo ingresso nei mercati israeliano e italiano, andando così a rafforzare la sua presenza in Medio Oriente e in Europa.

E visto che la seconda metà dell’anno è ormai a un passo, l’attesa è praticamente terminata ormai. La divisione sportiva ed elettrica di Volvo Cars arriva in Italia, per la gioia dei fan e degli appassionati di tecnologia, perché sappiamo bene come Polestar sia da tempo considerato come marchio automobilistico sempre in prima linea quando si parla di progresso tecnologico.

Lo dimostra in primo luogo il fatto che Polestar 2 è stato il primo veicolo con Android Auto nativo a bordo, ora Android Automotive, e lo ribadiscono pure i lavori dedicati alla succitata Polestar 3, che si prepara ad accogliere il sistema di guida autonoma in autostrada, basato sul sensore LiDAR e sulla capacità di calcolo di una piattaforma NVIDIA, oltre alla conferma della compatibilità con il nuovo Apple CarPlay appena annunciato alla WWDC 2022.

Insomma, un marchio tecnologico che, entro la fine del 2023 prevede di operare in almeno 30 mercati a livello globale, per un’espansione che coinvolgerà già nel giro di settimane anche l’Italia.

Oltre a Polestar 2, la prossima auto ad arrivare realizzata da questo specifico ramo di Volvo sarà per l’appunto Polestar 3, il primo SUV elettrico del marchio che verrà presentato sul mercato ad ottobre 2022. A seguire, Polestar ufficializza il prossimo debutto di un SUV coupé elettrico di nome Polestar 4 (in programma per il 2023) e di Polestar 5, una gran turismo a 4 porte, anche lei elettrica e prevista per il 2024.

Tutto il team sta vivendo con entusiasmo questo momento di crescita per l’azienda. Il numero degli ordini effettuati tocca livelli record e corrisponde al momento a un runrate annualizzato di oltre 75.000 veicoli, che ci garantirà una posizione forte quando il contesto produttivo si sarà normalizzato. Inoltre, con la Polestar 3 e la Polestar 4 all’orizzonte, siamo pronti a diventare leader nel contesto dell’elettrificazione dei SUV di alta gamma; segmenti, questi, molto redditizi e di notevoli dimensioni. Per questi due veicoli elettrici prevediamo una capacità produttiva al 2025 di oltre 160.000 esemplari all’anno, che ci consentirà di scalare rapidamente il mercato e attirare nuovi clienti verso il nostro marchio ha dichiarato Mike Whittington, Head of Global Sales di Polestar in occasione della condivisione del piano di crescita che, come dicevamo, coinvolge anche il mercato italiano, dove non escludiamo possa arrivare presto almeno uno dei 30 punti vendita in apertura entro il 2022, data entro cui dovrebbero toccare quota 160, secondo i piani dell’azienda.

