A pochi giorni dal debutto italiano, Polestar è al lavoro per ampliare la sua gamma di auto elettriche. Non è un mistero che la prossima ad arrivare nei concessionari sarà il suo primo SUV Polestar 3, una vettura che la Casa costola di Volvo ha già svelato, benché non del tutto. Di nuovo ci sono i prezzi, finalmente svelati dal CEO Thomas Ingenlath, anche se non ufficialmente, prezzi che posizionano il SUV in una fascia di mercato medio-alta, che andrebbe per certi versi a competere con le versioni base di Porsche Cayenne e Cayenne Coupé.

I prezzi di Polestar 3 svelati dal CEO

Secondo quanto comunicato in precedenza il primo SUV di Casa Polestar arriverà il prossimo mese di ottobre. Sarà ovviamente elettrico e si chiamerà Polestar 3. Per quel che ne sappiamo, sarà un veicolo molto tecnologico, dotato di un sistema di guida autonoma dedicato alle autostrade, con un doppio motore elettrico e una batteria che le dovrebbe garantire oltre 600 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Le dirette avversarie saranno auto del calibro di Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQE, Rivian R1S, o ancora le Porsche Cayenne standard e Cayenne coupé. Queste ultime si avvicinerebbero a Polestar 3 per via dei prezzi, comparabili, almeno secondo quanto spoilerato dal CEO Thomas Ingenlath in occasione dell’evento Automotive News Europe Congress.

“Una rivale elettrica della Porsche Cayenne”, insomma, che si posizionerà sul mercato con prezzi compresi fra i 75.000 e i 110.000 euro, prezzi che la equiparano dunque ai modelli base della Cayenne, visto che le versioni Turbo superano di slancio tali cifre.

“È un SUV, una tipologia d’auto che tutti amano, ma è anche molto aerodinamica e divertente da guidare. Non è un’auto con cui portare i bambini all’asilo” ha dichiarato Mr. Ingenlath. Ma ne sapremo di più a stretto giro, visto che il debutto ufficiale è previsto per il prossimo autunno, ad ottobre.

Forse ti sei perso: Anche Xiaomi punta sulle auto elettriche: il primo prototipo già ad agosto