Windows 11 è ufficiale, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft, e con esso sono stati comunicati anche i requisiti minimi di sistema che non sono poi così impegnativi. Dopo aver visto le novità e quando sarà disponibile per tutti, non vi resta che verificare che il vostro computer riuscirà a reggere o meno il nuovo update.

Requisiti minimi per installare Windows 11

Windows 11 non ha bisogno di un hardware estremamente potente per funzionare, i requisiti minimi infatti sono:

CPU a 64-bit;

4 GB di memoria RAM;

64 GB di memoria interna;

UEFI, Secure Boot;

Trusted Platform Module 2.0;

scheda video compatibile con DirectX 12;

schermo 720p da almeno 9 pollici.

Componenti tutto sommato presenti sulla maggior parte dei computer in circolazione e in vendita. Da segnalare che sono richiesti sia una connessione Internet che un account Microsoft per completare il setup iniziale dopo l’installazione.

Un’app per verificare se il computer è compatibile con Windows 11

Se però siete poco avvezzi con la tecnologia o più semplicemente volete avere la sicurezza che il vostro computer supporti Windows 11, potete verificarlo tramite una semplice applicazione rilasciata da Microsoft. Si chiama PC Helth Check App e potete scaricarla direttamente dalla pagina ufficiale di Windows 11.

Una volta scaricata e aperta vi dirà se il vostro computer è compatibile con Windows 11 oppure no.