Microsoft prepara il rilascio ufficiale del nuovo major update di Windows 11. Il sistema operativo della casa americana continua ad essere un cantiere aperto, con nuove funzioni e tante ottimizzazioni in arrivo con un’elevata frequenza. Il programma Windows Insider ci ha già offerto diverse preview in merito alle nuove funzionalità del sistema operativo di Microsoft che ora si prepara a compiere un nuovo passo in avanti con l’aggiornamento della sua versione stabile.

In queste ore, a conferma delle indiscrezioni delle scorse settimane, sono arrivate nuove informazioni in merito alla data di rilascio del prossimo major update del sistema operativo, Windows 11 22H2. Da notare che, in parallelo al rilascio del nuovo aggiornamento, Microsoft dovrebbe portare al debutto anche nuovi Surface celebrando i 10 anni della gamma di dispositivi. Ecco i dettagli emersi in queste ore.

Windows 11 si aggiorna ancora: il nuovo major update sta arrivando

Il nuovo major update di Windows 11 sta arrivando. La data di avvio di distribuzione del nuovo aggiornamento tramite Windows Update (in versione stabile) è programmata per il prossimo 20 settembre 2022. La conferma arriva oggi da The Verge che ha dato seguito alle indiscrezioni sulla data già emerse la scorsa settimana.

Al netto di possibili cambi di programma in corso d’opera, quindi, tra poco più di un mese si registrerà l’avvio del rollout di Windows 11 22H2, la nuova evoluzione del sistema operativo di Microsoft. Le novità in arrivo con questa versione saranno diverse e, in alcuni casi, si tratta di veri e propri ritorni rispetto a quanto già disponibile in Windows 10.

Per gli utenti Windows 11, infatti, sono in arrivo le cartelle per le app nel menu Start oltre, finalmente, alla possibilità di poter sfruttare il drag and drop sulla taskbar, funzionalità assente a sorpresa dalle prime versioni del nuovo sistema operativo della casa americana. Da segnalare un rinnovato interesse per i dispositivi con display touch con l’introduzione di nuove gesture. Non mancheranno anche nuove animazioni pensate per garantire un’esperienza d’uso ancora migliore.

Windows 11 22H2 sarà anche l’occasione per Microsoft di arricchire il suo sistema operativo con nuove funzionalità legate all’accessibilità come la possibilità di poter contare sui sottotitoli generati in tempo reale per i file audio e video riprodotti. Ci sarà anche l’introduzione di nuovi comandi vocali per consentire agli utenti di gestire le varie funzionalità di Windows 11 in modo ancora più semplice.

La nuova versione del sistema operativo di Microsoft introdurrà anche ottimizzazioni estetiche, con la dark mode per il Task Manager che potrà beneficiare anche di una serie di miglioramenti al layout per offrire un’esperienza d’uso migliore. Con uno degli aggiornamenti successivi, invece, Microsoft introdurrà in Windows 11 anche le Tab per l’Esplora Risorse, una novità già in test da diversi mesi.

Nuovi Surface in arrivo con Windows 11 22H2 “di serie”

Secondo le indiscrezioni lanciate oggi da The Verge, inoltre, Microsoft si prepara a celebrare i 10 anni della gamma Surface con il lancio di nuovi dispositivi che potranno contare, già di serie, su Windows 11 22H2. La nuova versione del sistema operativo sarà, quindi, pronta al debutto con la nuova gamma Surface che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese di ottobre, con l’arrivo sul mercato italiano entro fine anno.

Per ora, in ogni caso, non ci sono informazioni precise in merito alle specifiche dei nuovi dispositivi. Microsoft potrebbe limitarsi a dei “refresh” dei suoi Surface introducendo i processori Intel Core di dodicesima generazione (già disponibili sul mercato da diversi mesi) e puntando a diffondere il nuovo major update di Windows 11 che introdurrà, come visto, un gran numero di novità. Maggiori dettagli in merito alle novità per Windows 11 e per la gamma Surface arriveranno nelle prossime settimane.

