Intel ha annunciato NUC 12 Enthusiast Mini PC, il primo della gamma a impiegare le schede grafiche Arc serie A dell’azienda, insieme alle CPU di 12a generazione.

La società mette a disposizione anche Intel NUC 12 Enthusiast Kit, privo di RAM, unità di massa e sistema operativo per lasciare la massima scelta all’assemblatore per la configurazione del PC.

Caratteristiche di Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC

Il cuore di Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC è il processore mobile Intel Core i7-12700H con 14 core e 20 thread e clock fino a 4,7 GHz e con un TDP di 45 W che non sfigura rispetto alle tipiche prestazioni delle versioni desktop.

La grafica è in mano alla GPU mobile Intel Arc A770M con 16 GB di memoria GDDR6 che rappresenta la scheda grafica per notebook di fascia alta di Intel e che supporta funzionalità come il ray-tracing in tempo reale e la codifica AV1.

L’accoppiata CPU e GPU Intel offre per la prima volta il supporto per la tecnologia Intel Deep Link su desktop che permette a entrambi i componenti di lavorare in sinergia per elaborare alcuni carichi di lavoro e aumentare le prestazioni.

Sia il mini PC che il kit supportano un massimo di 64 GB di RAM e la versione Mini PC viene fornita con 16 GB, inoltre sono presenti tre slot M.2 NVMe per connettere le unità SSD, due dei quali supportano velocità PCIe 4.0, mentre il terzo supporta PCIe 3.0. Il Mini PC completo viene fornito con un’unità SSD PCIe 4 da 1 TB, con ulteriori opzioni di espansione.

Per quanto riguarda la connettività, Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC è dotato di 2 porte Thunderbolt 4, 6 porte USB Type-A (due frontali e quattro posteriori), una porta HDMI 2.1, 2 porte DisplayPort 2.0, presa Ethernet 2.5 GB e un lettore di schede SD full-size. La connettività wireless include il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Il tutto viene fornito in uno chassis da 2,5 litri che può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente utilizzando il supporto incluso.

Disponibilità e prezzi di Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC

Il mini PC e il kit Intel NUC 12 Enthusiast saranno disponibili da fine settembre con prezzi che partiranno da 1.180 a 1.350 dollari in base alla configurazione. Intel afferma che in un secondo momento sistemi desktop completamente attrezzati saranno disponibili tramite rivenditori e system builder.

