Alla vigilia della presentazione delle nuove NVIDIA GeForce RTX 4000, torniamo a parlarvi di alcune offerte disponibili ancora per pochi giorni che riguardano diversi notebook economici da gaming con scheda grafica dedicata. È infatti ancora in vigore il coupon di eBay che offre sconti extra del 15% su un vasto assortimento di prodotti, buono sconto che torna utile anche e soprattutto a chi fosse interessato a cambiare il proprio PC con un nuovo portatile o un PC desktop.

Le migliori offerte sui notebook, smartwatch e cuffie le abbiamo già segnalate negli scorsi giorni in un articolo dedicato, stesso discorso vale per gli sconti relativi ai nuovi MacBook Air M2. Qui preferiamo soffermarci invece sui migliori notebook economici con NVIDIA GeForce RTX in offerta, compatibili con lo sconto extra del 15% di eBay, in vigore fino a domenica 25 settembre.

Notebook con NVIDIA GeForce RTX in offerta a meno di 1.000 euro

Due parole introduttive per spiegare come funziona la promozione in questione. Si tratta di una iniziativa di eBay che, fino al 25 settembre, mette a disposizione un coupon che vale il 15% di sconto extra (per un massimo di 100 euro a utilizzo), usabile due volte per utente (quindi si può ottenere 200 euro di sconto al massimo). Questo buono sconto è valido su un sacco di prodotti, che trovate linkati nel complesso in fondo, e funziona in questo modo. Basta inserire il codice coupon relativo (SETT22) per ottenere lo sconto detto, codice da inserire prima di completare il pagamento.

Ciò detto, passiamo alle migliori offerte sui notebook economici con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060, quelli in vendita a meno di 1.000 euro. Per inciso, i prezzi che vedete sono già scontati e inclusivi di spedizione, e nonostante la promozione sia in vigore fino a domenica 25 settembre, considerate che le scorte sono piuttosto limitate.

Queste erano alcune delle offerte più interessanti di eBay, ma tutti gli altri notebook da gaming con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX (e non) li trovate nel link in fondo, che comprende anche quelli un po’ più costosi e dotati.

Nel caso in cui cercaste altro, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, perché ogni giorno è lì che condividiamo le occasioni più allettanti sulla tecnologia: ecco il link diretto.

Tutte le offerte sui notebook scontati con coupon SETT22

Tutte le offerte di eBay compatibili

In copertina Acer Nitro 5 con RTX 3060, che abbiamo recensito qui

Forse ti sei perso: Migliori Notebook NVIDIA GeForce RTX: perché sceglierli e quali sono i top del mese