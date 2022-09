Si avvicina il debutto ufficiale delle attesissime NVIDIA RTX 4000. La nuova gamma di schede grafiche di casa NVIDIA, stando agli ultimi leak, dovrebbe garantire prestazioni straordinarie, rappresentando un ulteriore passo in avanti rispetto all’attuale generazione di GPU dell’azienda, le RTX 3000. Nelle ultime ore, NVIDIA ha ufficializzato l’evento GeForce Beyond che sarà programmato per il prossimo 20 settembre. Tale evento potrebbe, finalmente, essere l’occasione giusta per il debutto della nuova generazione di schede grafiche di casa NVIDIA. Originariamente previste per il debutto tra luglio e agosto, le nuove RTX 4000 potrebbero finalmente essere pronte a mostrarsi in pubblico. Ecco i dettagli completi:

NVIDIA terrà un evento speciale il 20 settembre: le nuove RTX 4000 sono pronte al debutto?

Il teaser pubblicato su Twitter da NVIDIA conferma importanti novità in arrivo. L’evento del 20 settembre dovrebbe rappresentare un appuntamento importantissimo per la gamma di schede grafiche RTX che, finalmente, potrebbe registrare l’atteso salto generazionale con il passaggio ad una nuova architettura e l’arrivo di nuovi modelli in grado di garantire un notevole upgrade prestazionale. L’appuntamento del 20 settembre sarà parte del Graphics Technology Conference (GTC).

Nel corso della conferenza è in programma anche un keynote con il CEO di NVIDIA, Jensen Huang. Come lascia intendere anche il tweet, sarà dedicato ampio spazio per la gamma GeForce. Stando a rumor precedenti, NVIDIA potrebbe presentare “solo” la nuova architettura Lovelace che sarà alla base delle GPU delle nuove schede RTX 4000. I nuovi modelli, invece, potrebbero debuttare nel corso delle settimane successive.

Al momento, però, NVIDIA non ha ancora confermato alcun’indiscrezioni e non ha rivelato i dettagli del suo prossimo evento. Sarà necessario attendere poco più di una settimana per poter scoprire i piani di NVIDIA. Di certo, la seconda metà del mese di settembre sarà ricca di novità per NVIDIA e la gamma GeForce.

Ricordiamo che, come confermano numerosi leak di queste settimane, la nuova gamma NVIDIA RTX 4000 dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2022. Inizialmente, però, NVIDIA metterà a disposizione degli utenti esclusivamente i modelli di fascia alta della nuova famiglia di schede grafiche con GPU con architettura Lovelace. In arrivo, infatti, ci sono le RTX 4090 e RTX 4080 che andranno a posizionarsi al vertice della gamma.

Solo successivamente, probabilmente entro la fine dell’anno, ci sarà la presentazione della RTX 4070 che potrebbe poi essere effettivamente disponibile nel corso della prima parte del 2023. Sarà necessario attendere il primo trimestre del prossimo anno per poter registrare il debutto della RTX 4060, il modello di fascia media destinato a diventare il punto di riferimento per tantissimi videogiocatori alla ricerca di una nuova scheda grafica.

In attesa delle nuove RTX 4000, intanto, NVIDIA deve smaltire le scorte residue delle RTX 3000. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda sta riposizionando le sue schede grafiche con un prezzo di listino più basso. Per le prossime settimane, quindi, sarà possibile acquistare una RTX 3000 con condizioni decisamente più agevolate rispetto al passato.

