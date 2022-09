Nonostante qualche tempo fa alcune voci ne paventassero l’imminente chiusura, il servizio Google Stadia è ancora qui. Big G continua dunque a lavorare anche su questo servizio, introducendo ora una novità che farà felici molti videogiocatori abbonati al servizio.

Google Stadia ottiene l’impostazione dedicata per lo streaming a 1440p

Facciamo subito una doverosa precisazione, Google Stadia offriva già da circa due anni la possibilità di effettuare lo streaming dei giochi a 1440p su desktop, tuttavia tale funzionalità era abbastanza nascosta e si attivava solamente quando l’utente impostava la risoluzione preferita su 4K, utilizzando un monitor superiore a 1080p ma inferiore a 4K.

Der 1440p Modus ist ab sofort per Web verfügbar und wird langsam ausgerollt. Benötigt ebenso wie der 4K Modus ein #Stadia Pro Abo. pic.twitter.com/RxzbKQLnc3 — Stefan Dehnert ‎‎ステファン (@CheekyBoinc) September 15, 2022

Ora stando a quanto riporta un utente su Twitter, sembra che Google abbia deciso di dedicare un’apposita opzione del menù Prestazioni alla funzionalità di streaming a 1440p, sotto la dicitura “Fino a 1440p”; tale modalità utilizza fino a 14,4 GB per ogni ora di gioco, contro i 12,6 GB del 1080p e i 20 GB dello streaming 4K.

La nuova opzione è riservata agli utenti membri di Stadia Pro, limitando lo streaming a 1080p per tutti gli altri; attualmente la funzionalità è stata rilevata solo nell’app desktop e non è chiaro se e quando verrà rilasciata anche per Android, Google TV e Chromecast. Di sicuro la nuova opzione rappresenta un buon compromesso per i giocatori che vogliono qualcosa di più dei 1080p, non andando però a raddoppiare il consumo di dati che sale di poco.

