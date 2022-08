Il team di Google Stadia ha da poco annunciato la nuova modalità Party Stream e alcuni miglioramenti alla funzionalità di live streaming esistente nella piattaforma di gioco via cloud di Google. Ecco di cosa si tratta.

Google Stadia lancia la modalità Party Stream

Party Stream è un modo più intimo per condividere il proprio gameplay, poiché invece di trasmetterlo su YouTube viene condiviso con un massimo di altre nove persone. Le 10 persone in totale possono essere sia giocatori che trasmettono il gameplay sia spettatori.

Durante un Party Stream sono disponibili le funzionalità di chat party di Stadia esistenti, incluse le reazioni vocali e le emoji, tuttavia i giocatori che trasmettono il gameplay vedranno dei messaggi sullo schermo per sapere quando i suoi amici iniziano a guardare lo stream e quando pubblicano un messaggio o una reazione.

Google Stadia migliora il live streaming

Riprodurre in streaming il proprio gameplay è da sempre un’operazione semplice su Google Stadia, ma ora Google sta introducendo la possibilità di cambiare gioco e persino dispositivo senza dover terminare e riavviare lo streaming in corso.

La nuova funzionalità consentirà al giocatore di passare a un altro gioco o addirittura a un altro dispositivo senza interrompere lo stream, poiché quando si esce da un gioco e se ne inizia un altro da un dispositivo supportato verrà chiesto se si desidera riprendere lo streaming live.

Party Stream è in rilascio da oggi e dovrebbe essere disponibile per tutti i giocatori di Google Stadia entro le prossime 48 ore, ma per il momento è disponibile solo su desktop e tramite Web su Android.

