Non è un mistero che Google Stadia non sia riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati da Google. Il servizio dedicato al gaming in streaming, nonostante le buone prestazioni garantite, non è riuscito a convincere gli utenti e gli ultimi numeri in merito alla diffusione della piattaforma sono la conferma di un, almeno parziale, fallimento per Google. Lo scorso febbraio, un report aveva confermato la volontà di Google di puntare sulla tecnologia alla base di Stadia andando a ridimensionare il servizio di streaming in modo progressivo. Un nuovo rumor di oggi, invece, anticipa una possibile chiusura imminente di Google Stadia. Ecco i dettagli:

Google Stadia chiude a fine estate? Sì, secondo un nuovo rumor

A rilanciare l’ipotesi di un’imminente chiusura di Google Stadia è un nuovo leak apparso su Reddit e che, al momento, non trova conferma. Secondo tale leak, riportato dall’account Twitter @killedbygoogle, Google Stadia si avvicinerebbe alla fine della carriera dopo gli scarsi risultati raccolti nel corso degli ultimi mesi che hanno visto la piattaforma ridurre ulteriormente il suo raggio d’azione.

La piattaforma di streaming dedicata al mondo del gaming potrebbe chiudere entro la fine dell’estate 2022 e, quindi, entro il mese di settembre. Si tratterebbe, se confermata, di una scelta molto drastica da parte di Google che andrebbe a chiudere il servizio nel giro di poche settimane e con un preavviso minimo. Per il momento, Google non ha commentato in alcun modo questo leak.

A rilanciare l’ipotesi di una possibile chiusura di Google Stadia è stato un utente di Reddit che sostiene di aver ricevuto l’informazione da un dipendente di alto rango di Google. Il leak non può essere verificato in alcun modo ed è, quindi, da prendere con le pinze. Stando alle indiscrezioni, Google dovrebbe anticipare la chiusura di Stadia di almeno 30 giorni. Per gli utenti non sarà più possibile accedere ai giochi ma gli acquisti effettuati potrebbero essere risarciti.

Tempi duri per Google Stadia

A prescindere dalla fondatezza del leak, le cose per Google Stadia non vanno bene. La piattaforma non sembra essere in grado di rilanciarsi, a prescindere dall’effettiva qualità del servizio. Al momento, non ci sono dati aggiornati ufficiali in merito al numero di utenti attivi sulla piattaforma.

Lo scorso febbraio (quando uscì il report relativo alla scelta di Google di concentrarsi sulla tecnologia alla base di Stadia, riducendo gli investimenti nel servizio), gli utenti attivi di Google Stadia erano, secondo una stima, circa 750 mila al mese. In questi mesi, anche considerando la riduzione degli investimenti, tale numero potrebbe essersi ridotto ulteriormente.

Con numeri estremamente bassi, per Google sarebbe insostenibile mantenere attiva la piattaforma. Un calo drastico di utenti, quindi, potrebbe portare ad una chiusura quasi immediata della piattaforma di streaming. Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

