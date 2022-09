Il colosso dell’e-commerce Amazon ha lanciato un nuovo programma, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, grazie al quale Alexa potrà consigliare determinati prodotti ai clienti, rispondendo alle loro domande più frequenti; scopriamone di più.

Alexa consiglierà marche e prodotti ai clienti

Il programma, denominato Customers ask Alexa, ha lo scopo di aiutare i marchi a rispondere alle domande più frequenti degli utenti, quando questi pongono domande ad Alexa, sia riguardo le funzionalità dei prodotti che le loro compatibilità, l’assistente fornirà risposte utili direttamente fornite dai brand dei prodotti in questione.

La funzione in questione è attualmente in fase di test per un ristretto numero di aziende iscritte ad Amazon Brand Registry, e dovrebbe essere estesa a tutti coloro che ne fanno richiesta nel corso del prossimo anno; per quanto riguarda i clienti invece lo strumento sarà attivo a partire da fine anno e arriverà sui dispositivi Echo entro la metà del 2023.

Amazon riconosce i marchi come esperti dei loro prodotti. Con questa nuova funzionalità, abbiamo reso più facile per i marchi connettersi con i clienti per aiutare a rispondere alle domande più comuni e informare meglio le loro decisioni di acquisto

I marchi attualmente registrati al programma potranno dunque visualizzare le domande più frequenti dei clienti, raccolte in un apposito database; una volta stabilite le risposte più appropriate, queste verranno sottoposte ad un processo di moderazione e controllo da parte dei moderatori Amazon. Una volta approvate, le risposte verranno messe a disposizione di Alexa che, sostanzialmente, si occuperà di fare da tramite tra i clienti e le aziende.

