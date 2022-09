Già disponibile da circa un anno nel Regno Unito, la smart TV Sky Glass debutta oggi anche nel Bel Paese con una gamma di modelli che vanno da 43 a 65 pollici.

Oltre alla TV digitale terrestre e ai servizi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e DAZN, le smart TV di Sky integrano il decoder e tutta l’offerta di intrattenimento della piattaforma.

Le TV della serie Sky Glass sono disponibili nelle tre dimensioni da 43, 55 e 65 pollici e adottano un pannello Ultra HD con tecnologia Quantum Dot con supporto HDR 10 e Dolby Vision.

Per quanto riguarda l’audio, le smart TV Sky Glass supportano lo standard Dolby Atmos e adottano una soundbar integrata composta da 6 diffusori, 3 speaker frontali, due superiori e un subwoofer centrale che complessivamente forniscono una potenza di 215 W. La connettività comprende tre porte HDMI 2.1 e una porta USB-C.

Le TV Sky Glass sono basate su una piattaforma che integra tutti i canali e i sevizi di streaming in un’unica interfaccia e tramite la funzionalità Playlist è possibile aggiungere qualsiasi contenuto fornito da qualsiasi piattaforma alla lista di riproduzione, incluse le serie divise tra servizi diversi.

Le smart TV sono disponibili nelle cinque colorazioni nero, blu, bianco, rosa e verde, tutte con telecomando Ciao Sky abbinato che permette di controllare la TV con la voce.

Per poter acquistare Sky Glass è necessario essere abbonati a Sky e pagarla in un’unica soluzione, oppure in 24 o 48 rate. Il modello da 43 pollici costa 697 euro, il modello da 55 pollici 995 euro e il modello da 65 pollici 1293 euro.