I recenti benchmark di Geekbench per iPhone 14 Pro sono stati abbastanza deludenti, ma quelli di AnTuTu sono un’altra storia, poiché evidenziano notevoli miglioramenti delle prestazioni in un contesto di utilizzo reale simulato.

I punteggi ottenuti da iPhone 14 Pro su Geekbench rappresentano la potenza grezza del dispositivo che denota miglioramenti contenuti rispetto all’iPhone 13 Pro.

I benchmark di AnTuTu sono invece progettati per determinare i miglioramenti che gli utenti possono aspettarsi di percepire durante l’utilizzo nella vita reale, in quanto questa piattaforma valuta i dispositivi considerando CPU, GPU, MEM e UX per formulare il punteggio complessivo.

iPhone 14 Pro mostra notevoli miglioramenti in tutti i comparti su AnTuTu

Per il test AnTuTu ha utilizzato gli iPhone 14 Pro da 1 TB alimentati dal nuovo chip A16 Bionic affiancato da 6 GB di RAM. L’iPhone 14 Pro ha ottenuto un punteggio complessivo di 978147 e il modello Pro Max ha raggiunto quota 972936. Nei punteggi della CPU iPhone 14 Pro ha segnato 246572 punti, mentre il modello Pro Max ha totalizzato un punteggio di 241999.

Rispetto alla precedente gamma iPhone 13 Pro, i punteggi dell’iPhone 14 Pro sono stati migliorati complessivamente del 18,8%. Le prestazioni della CPU sono aumentate del 17%, mentre le prestazioni della GPU sono aumentate del 28%.

AnTuTu ritiene che iPhone 14 Pro abbia ottenuto uno dei miglioramenti più significativi visti in diversi anni per quanto riguarda le prestazioni della GPU di uno smartphone.

Secondo una recente analisi di settore iPhone 14 Pro Max ha fatto strike nei preordini, mentre la new entry iPhone 14 Plus ha decisamente deluso le aspettative.

Potrebbe interessarti: Potete scaricare gli sfondi ufficiali di iPhone 14 da subito