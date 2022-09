La scorsa settimana, dopo mesi di indiscrezioni, Apple ha finalmente presentato ufficialmente la nuova generazione di iPhone e anche quest’anno gli utenti potranno scegliere tra 4 modelli: il colosso di Cupertino, infatti, ha deciso di portare sul mercato Apple iPhone 14 e iPhone 14 Plus e, per chi desidera ancora di più, Apple iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

In attesa del loro esordio sul mercato, in programma per venerdì 16 settembre 2022, i nuovi melafonini sono già disponibili al pre-ordine con alcuni operatori telefonici, così da consentire ai più impazienti di mettere da parte il modello desiderato.

Disponibili gli sfondi ufficiali di Apple iPhone 14

Così come spesso accade in occasione del lancio di nuovi smartphone molto attesi, anche per la serie Apple iPhone 14 in Rete sono stati pubblicati i relativi sfondi ufficiali, grazie ai quali chiunque potrà avere un piccolo “assaggio” dei nuovi telefoni, personalizzando la schermata principale del proprio device.

Come da tradizione, anche quest’anno il team del colosso di Cupertino ha deciso di sfruttare l’occasione del lancio della nuova generazione del melafonino per realizzare degli sfondi molto curati, pensati per esaltare le potenzialità degli schermi della serie iPhone 14.

Iniziamo dalla galleria di sfondi di iPhone 14:

Quelli che seguono, invece, sono gli sfondi di iPhone 14 Pro:

Come scaricare gli sfondi

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare questi pacchetti di sfondi, non dovete fare altro che cliccare sui seguenti link, che vi rimanderanno alla pagina dedicata:

Bisogna riconoscere al team di designer di Apple di avere realizzato degli sfondi capaci di mettere in risalto le potenzialità dei dispositivi dotati di schermi performanti e dei quali, pertanto, potranno beneficiare non soltanto i possessori dei nuovi modelli ma anche gli utenti delle precedenti generazioni o degli smartphone Android.

E da venerdì potremo vedere questi sfondi in funzione sui nuovi telefoni del colosso di Cupertino.