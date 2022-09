Con l’avvento di iOS 16 Apple ha finalmente dato ai propri utenti maggiori possibilità di personalizzazione e, nonostante siamo ancora ben lontani da quel che concede Android, a molti utenti iOS farà piacere poter finalmente personalizzare, fra le altre cose, la lockscreen del proprio dispositivo. Google ovviamente non si fa cogliere impreparato e informa gli utenti, attraverso il proprio blog ufficiale, dell’arrivo di svariati widget con cui personalizzare la lockscreen dei dispositivi Apple; scopriamoli insieme.

Google prepara i widget delle sue app per personalizzare le lockscreen in iOS 16

La schermata di blocco è la prima cosa che vediamo quando prendiamo in mano lo smartphone, la prima schermata con la quale possiamo interagire, ed è per questo che Big G sta per rilasciare una serie di widget che consentiranno agli utenti Apple non solo di accedere velocemente alle loro applicazioni Google preferite, ma anche di avere sott’occhio alcune informazioni direttamente nella lockscreen.

Ricerca Google

Con il nuovo widget sarà possibile effettuare ricerche rapide direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone, il widget sarà interamente configurabile in modo da poter effettuare ricerche scrivendo, utilizzando la voce o la fotocamera, sarà inoltre possibile effettuare traduzioni, acquisti o richiedere aiuto scolastico.

Chrome

Nonostante molti utenti iOS utilizzino Safari come browser, molti altri si affidano comunque a Chrome ed è con il nuovo widget che l’azienda vuole permettere loro di avviare rapidamente il browser, avviare una ricerca utilizzando la voce, attivare la modalità di navigazione in incognito o accedere al gioco dino.

Google Drive

Il widget di Google Drive permetterà all’utente di accedere ai suoi file preferirti con un solo tocco, con lo scopo di migliorare la produttività lavorativa.

Google Maps

Il widget di Google Maps consentirà di trovare rapidamente tutta una serie di luoghi d’interesse quali ristoranti, alberghi, negozi ecc. Inoltre con il widget dei viaggi frequenti, impostando ad esempio il tragitto casa lavoro, si otterranno indicazioni in tempo reale sul traffico e i tempi di percorrenza stimati direttamente nella lockscreen; con un tocco sarà poi possibile avviare la navigazione verso qualsiasi meta.

Gmail

Il nuovo widget di Gmail permetterà all’utente di tenere sott’occhio il numero di email ricevute direttamente dalla schermata di blocco, inoltre sarà possibile personalizzarlo per ricevere indicazioni solo su determinate categorie di posta in arrivo.

Google News

Il widget di Google News offrirà una carrellata con i titoli delle notizie del momento, se l’utente è interessato ad un argomento basterà cliccare sul widget per essere indirizzati direttamente all’articolo in questione.

Tutti i nuovi widget saranno disponibili nelle prossime settimane per tutti gli iPhone dotati di iOS 16, ovviamente per poterli utilizzare bisognerà aver prima installato sul proprio dispositivo la relativa applicazione di Google; una volta fatto ciò basterà premere a lungo sulla lockscreen per iniziare a personalizzarla a proprio piacimento.

