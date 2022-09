Dopo l’evento Far Out tenuto da Apple il 7 settembre, Garmin ha commentato velatamente con un tweet il nuovo Apple Watch Ultra progettato per l’utilizzo in contesti estremi.

Il tweet tenta di evidenziare in modo alquanto irriverente come, rispetto all’Apple Watch Ultra, l’Enduro 2 di Garmin possa durare mesi anziché ore, prima di scaricarsi.

Garmin commenta in modo irriverente l’autonomia di Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra offre più autonomia di qualsiasi Apple Watch fino ad oggi, visto che l’azienda di Cupertino promette fino a 36 ore di utilizzo normale e fino a 60 ore con la nuova modalità risparmio energetico e altre migliorie di watchOS 9.

D’altra parte lo smartwatch da outdoor Enduro 2 di Garmin è propagandato come in grado di fornire fino a 150 ore di autonomia in modalità GPS con ricarica solare e fino a 34 giorni di durata della batteria in modalità smartwatch.

Vale comunque la pena di considerare che l’Enduro 2 ha un display compatibile con la ricarica solare da 1,4 pollici, mentre l’Apple Watch Ultra offre un display da quasi 2 pollici che può raggiungere una luminosità massima di ben 2.000 nits.

