Bose non ha intenzione di lasciare tutte le luci della ribalta ad Apple, che ha presentato insieme alle tante novità anche le AirPods Pro 2, e svela nuove cuffie true wireless: parliamo delle Bose QuietComfort Earbuds II, che vantano secondo il produttore “la migliore cancellazione del rumore al mondo“. Andiamo a scoprirle insieme.

Bose QuietComfort Earbuds II ufficiali con la “migliore cancellazione del rumore al mondo”

Con una mossa audace, Bose ha deciso di scegliere le stesse ore della presentazione Apple per svelare le sue nuove cuffie true wireless, già disponibili da oggi in preordine. Attraverso la tecnologia di calibrazione del suono Bose CustomTune, le cuffie personalizzano in modo intelligente le prestazioni audio e della cancellazione del rumore basandosi sulla forma dell’orecchio: il produttore è così sicuro della bontà del nuovo sistema da definirlo come il migliore del mondo.

Le QuietComfort Earbuds II offrono un design completamente rinnovato: ogni auricolare è circa un terzo più piccolo del precedente, pesa 6 grammi e può contare sulla custodia di ricarica tascabile. A disposizione anche un Fit Kit caratterizzato da un nuovo sistema in due parti, con fasce di stabilità e cuscinetti intercambiabili, e il Fit Test all’interno dell’app Bose Music, utile per verificare la tenuta accurata degli auricolari.

“Da quando abbiamo introdotto la cancellazione del rumore sul mercato, il nostro continuo entusiasmo ci ha permesso di spingerci oltre i confini dell’ingegneria, della tecnologia e del design e i QuietComfort Earbuds II sono l’ultimo risultato di tale impegno”, ha affermato Raza Haider, Chief Product Officer di Bose. “Crediamo fermamente nel potere del suono: può riportarti con la mente al tuo concerto preferito, evocare un ricordo importante o semplicemente ridarti il buon umore. Gli auricolari QC II fanno esattamente questo. Sono specificatamente regolati su di te, offrendo un audio coinvolgente che ti avvicina più che mai ai tuoi contenuti.”

La tecnologia CustomTune, già nominata più su, si attiva tutte le volte che le cuffie vengono rimosse dalla custodia e messe nelle orecchie: viene riprodotto un suono proprietario, che viene utilizzato per misurare la risposta acustica del canale auditivo utile per personalizzare con precisione le prestazioni di cancellazione del rumore. Tutto avviene nel giro di mezzo secondo. Per una cancellazione del rumore più potente, CustomTune calibra il segnale di riduzione del rumore specificatamente per le orecchie dell’utente. Considera le frequenze precedentemente difficili da ridurre, come ad esempio le voci dei colleghi della scrivania vicina, le grida dei bambini sui mezzi pubblici o nell’ufficio casalingo, e fa “svanire” i suoni senza che l’utente se ne renda conto.

La personalizzazione smart fornita da CustomTune migliora pure la modalità Aware con ActiveSense, offrendo la giusta trasparenza e consentendo ai rumori dell’ambiente circostante di passare attraverso gli auricolari con un suono più naturale e realistico: molto utile quando è necessario non estraniarsi completamente dal mondo esterno. Le cuffie sono dotate di quattro microfoni per ciascun auricolare (uno interno e tre esterni), in grado di rilevare, misurare e inviare i rumori indesiderati a un chip elettronico proprietario regolato con un esclusivo algoritmo.

Le nuove cuffie Bose sono compatibili con i dispositivi Android ed Apple, sono dotate di connettività Bluetooth 5.3 e della certificazione IPX4 per resistere al sudore e agli spruzzi d’acqua. Offrono controlli touch per controllare la riproduzione, mettere in pausa, modificare il volume, saltare le tracce, rispondere e terminare le chiamate e non solo. Le batterie consentono un utilizzo fino a 6 ore, con in più tre ricariche fornite dalla custodia: quest’ultima può riportare al 100% le cuffie nel giro di un’ora, ma bastano 20 minuti per offrire fino a 2 ore di riproduzione.

Prezzo e uscita delle nuove cuffie

Le Bose QuietComfort Earbuds II sono disponibili da oggi in preordine sul sito ufficiale al prezzo di 299,95 euro, con consegne dalla settimana del 26 settembre 2022 e spedizione gratuita (ma presto arriveranno probabilmente anche su Amazon). Per il momento sono acquistabili solo nella colorazione Triple Black, ma a partire da inizio novembre 2022 arriveranno anche in quella Soapstone.

