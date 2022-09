Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per le console Xbox Series X e S che aggiunge un paio di nuove funzionalità: la soppressione dei rumori di fondo durante le partite online e la possibilità di partecipare alle partite degli amici mentre si guarda un loro video di gameplay.

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento per Xbox Series X e S

I rumori di sottofondo catturati dal microfono durante le partite online possono risultare fastidiosi per alcuni giocatori, soprattutto quelli delle levette e dei pulsanti del controller, pertanto Microsoft ha pensato di introdurre la possibilità di eliminarli.

Come riportato nella pagina di supporto Xbox, una nuova opzione attiva per impostazione predefinita sopprime i rumori di sottofondo attraverso un apposito filtro durante il gioco online.

La funzionalità per la soppressione dei rumori di fondo può essere abilitata e disabilitata in qualsiasi momento aprendo la guida e selezionando “opzioni” all’interno della sezione “Party e chat”.

Il nuovo update introduce anche la possibilità di giocare direttamente da una clip condivisa da un amico semplicemente toccando “Play”.

In questo modo è possibile iniziare subito a giocare sul proprio dispositivo mobile o PC via xCloud, tenendo presente che alcuni giochi richiedono Xbox Game Pass Ultimate per poter utilizzare il cloud gaming.