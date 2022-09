Oltre a Realme Watch 3 Pro, oggi il produttore di Shenzhen ha svelato sul mercato indiano anche un paio di cuffie true wireless: le Realme Buds Air 3S. Sono economiche, ma ricche di funzioni, con design classico a cui si aggiunge un’aletta superiore che aiuta a tenere saldi gli auricolari alle orecchie. Vantano la connettività Bluetooth 5.3, supportano la tecnologia Dolby Atmos e promettono una buona autonomia, tanto per avere un veloce assaggio. Ma per tutti i dettagli seguiteci.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie Realme Buds Air 3S

Born for Bass, questo si legge nella pagina prodotto dedicata alle Realme Buds Air 3S, un paio di cuffie true wireless che si presentano con driver da 11 mm con tecnologia Liquid Silicone Triple Titanium, supporto al Dolby Atmos e ai codec AAC e SBC, e libertà di personalizzare l’equalizzazione a proprio piacimento, in aggiunta ai 4 preset disponibili di default: Bass Boost, Clear Bass, Nature Balance e Clear Vocals, preset gestibili assieme ad altri aspetti tramite l’app companion Realme Link App.

Per le chiamate e per la riduzione dai rumori esterni ci sono quattro microfoni, la tecnologia AI ENC che ottimizza regolando il livello di cancellazione per scenari (strada, metro, negozi o bar). Il design è di tipo in-ear con le alette superiori in silicone cui accennavamo, utili per renderle più comode e soprattutto stabili.

Per il resto, le Realme Buds Air 3S garantiscono una bassa latenza (69 ms), la quale fa sì che i contenuti multimediali riprodotti siano godibili (sia video che giochi), la resistenza all’acqua e al sudore (la certificazione è IPX5), supportano la connessione a due dispositivi, la tecnologia Bluetooth 5.3, la connessione istantanea all’apertura della custodia di ricarica e i controlli touch per gestire le chiamate e i contenuti riprodotti.

Discorso batteria, infine, queste cuffie true wireless promettono fino a 30 ore di autonomia utilizzando la custodia di ricarica (16 laddove usate in chiamata) e 7 ore di ascolto musicale continuativo. Grazie alla tecnologia di ricarica veloce Dart Charge, bastano tuttavia 10 minuti di ricarica per ottenere 5 ore di autonomia.

Visto che poco più di un mese fa Realme presentava in Italia le Buds Air 3 Neo, vale la pena sottolineare che queste Realme Buds Air 3S offrono in più quanto segue: un driver da 11 mm anziché da 10, una ricarica rapida più veloce (5 ore in 10 minuti anziché due), una latenza inferiore (88 ms contro i 69), un sistema di riduzione del rumore in chiamata più avanzato, il Bluetooth 5.3 contro il 5.2 e la connessione “simultanea” a due dispositivi.

Prezzi e disponibilità delle Realme Buds Air 3S

Le cuffie Realme Buds Air 3S sono state presentate sul mercato indiano, dove sono disponibili nei colori nero e bianco al prezzo di 2.499 rupie indiane, circa 31 euro al cambio odierno. Non abbiamo informazioni relative a un’eventuale commercializzazione europea al momento, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui trapeli qualcosa da Realme o dai rumor.

