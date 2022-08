A una settimana di distanza dalla presentazione che ha coinvolto il mercato indiano, ecco che arrivano anche in Italia Realme Watch 3 e Realme Buds Air 3 Neo. Parliamo di uno smartwatch e di un paio di cuffie piuttosto economici, che è possibile acquistare da oggi sul nostro mercato a prezzi molto allettanti. Da una parte troviamo un orologio con un ampio schermo da 1,8″ di diagonale capace di monitorare tanti sport e diversi parametri vitali. Dall’altra ci sono delle cuffie true wireless economiche sì, ma con Bluetooth 5.2, cancellazione del rumore AI, Dolby Atmos e un bel po’ di autonomia per dormire sereni. Comunque, scopriamoli insieme entrambi in tutti i dettagli nei paragrafi qui sotto.

Caratteristiche e funzioni di Realme Watch 3

Le specifiche tecniche

Partiamo dallo smartwatch, Realme Watch 3. Che si tratti di un orologio economico lo abbiamo già anticipato, ma ciò non lo esime dal proporre un bel pacchetto di specifiche tecniche e funzioni di livello. Lo schermo, ad esempio, è formato da un ampio pannello da 1,8 pollici di diagonale con luminosità massima di 500 nit, risoluzione di 240 x 286 pixel, superficie curva ai bordi e rapporto schermo – cornice del 67,5%, il 35% in più rispetto alla generazione precedente.

Lo ingloba una cornice metallica riflettente e placcata, separandolo dalla superficie posteriore, in plastica, che contiene il magnete per la ricarica e i sensori per il rilevamenti dei parametri vitali. C’è il lettore ottico della frequenza cardiaca, il sensore SpO2, oltre ad accelerometro, ma anche un altoparlante e un microfono utili per le chiamate. No, non c’è un modulo GPS purtroppo.

Lato dimensioni, Realme Watch 3 misura 45 mm in altezza, 37 mm in larghezza e 11,5 mm in spessore per un peso di 40 grammi con cinturino incluso. Per il resto, sottolineiamo che i cinturini sono da 22 mm, che vanta la certificazione IP68 contro acqua e polvere e che la batteria dura 7 giorni, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Le funzioni e il software

Una delle peculiarità di Realme Watch 3, specie se si considera che lui è uno smartwatch decisamente economico, riguarda le telefonate al polso. Quando connesso allo smartphone, permette di chiamare e rispondere direttamente dallo smartwatch, che vanta fra l’altro anche il tastierino per comporre un nuovo numero o l’app rubrica per selezionare i contatti senza tirare fuori il telefono dalla borsa.

Lato personalizzazione Realme Watch 3 mette a disposizione più di 100 quadranti fra cui scegliere, reperibili nell’app companion Realme Link. C’è pure la possibilità di personalizzare il quadrante impostando una foto, volendo.

Per quanto riguarda invece lo sport, sono oltre 110 le modalità sportive disponibili, che tengono conto della frequenza cardiaca in tempo reale, delle calorie bruciate, e di altri parametri a seconda dell’attività (ad esempio nella corsa all’aperto anche il ritmo). In più, sono disponibili anche delle metriche visualizzabili a fine allenamento che permettono di comprendere meglio i benefici e il proprio stato di forma: i risultati del lavoro aerobico, i tempi di recupero e la stima del VO2Max.

Lato salute, Realme Watch 3 permette di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e di avvisare l’utente nel caso in cui rilevi delle anomalie. Come anticipato, può fornire anche delle indicazioni relativamente alla saturazione dell’ossigeno grazie al sensore apposito. Non mancano nemmeno il monitoraggio dello stress (tramite HRV, la variabilità della frequenza cardiaca), del sonno (con tanto di fasi: sonno leggero, REM, profondo e i momenti di veglia), i promemoria per inattività e idratazione e altro ancora.

Da segnalare, infine, che Realme Watch 3, è compatibile con le notifiche smart del telefono, anche con le emoji (50 delle più note), con diverse app/opzioni utili e, può collegarsi sia a smartphone Android (5.1 o superiore) che iPhone (iOS 11 o più recenti).

Le immagini

Nei dettagli delle cuffie Realme Buds Air 3 Neo

Voltiamo pagina per parlare delle cuffie Realme Buds Air 3 Neo. Si presentano con un design in-ear, con un driver da 10 mm, Bluetooth 5.2 e supporto ai codec audio AAC e SBC. L’autonomia di queste nuove cuffie true wireless è notevole: il produttore parla di ben 7 ore di riproduzione musicale continuativa e di 4 ore in chiamata, ore che diventano rispettivamente 30 e 18 usufruendo della ricarica della custodia. Serve un’ora per ricaricare le cuffie, due per ricaricare insieme anche la custodia; presente anche la ricarica rapida che, in 10 minuti, assicura due ore di riproduzione.

Le nuove Realme Buds Air 3 Neo sono dotate anche di un sistema di cancellazione del rumore ambientale AI, che permette di ridurre il rumore di 15 dB e oltre per chiamate più nitide. Per il resto, c’è da menzionare la certificazione IPX5, la presenza di una modalità gaming a bassa latenza (88 ms), della trasmissione a doppio canale, della connessione immediata all’apertura della custodia e dei comandi touch (doppio tocco per riprodurre e mettere in pausa la musica o rispondere e terminale le chiamate, triplo tocco per cambiare traccia, pressione prolungata per alzare o abbassare il volume), fra le altre cose.

Le immagini

Prezzi e disponibilità in Italia di Realme Watch 3 e Buds Air 3 Neo

Sia Realme Watch 3 che Realme Buds Air 3 Neo sono disponibili in Italia già da oggi, sia sul sito web ufficiale che tramite rivenditori di terze parti, Amazon ad esempio. Realme Watch 3 costa 69,99 euro, le cuffie (disponibili nei colori Galaxy White o Starry Blue) sono in vendita al prezzo di 39,99 euro, e li potete acquistare dai link Amazon a seguire.

