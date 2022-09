A poco più di un mese dal debutto di Realme Watch 3 (acquistabile anche in Italia), l’azienda cinese ne svela una variante più ricca e pertanto di fascia superiore. Si chiama Realme Watch 3 Pro e si differenzia da quest’ultimo in primis per la presenza di un modulo GPS e per la tipologia di schermo: qui trova posto un pannello AMOLED, dotato di una risoluzione più elevata e abbracciato da cornici un pelo più sottili del suo sodale. Ma scopriamolo meglio in tutti i suoi dettagli, in attesa di un’eventuale commercializzazione globale.

Caratteristiche e funzioni di Realme Watch 3 Pro

Perché sì, Realme Watch 3 Pro è stato per il momento presentato esclusivamente sul mercato indiano, ma non escludiamo possa arrivare anche da noi. Mentre attendiamo eventuali annunci, facciamo un breve riassunto delle specifiche tecniche e delle funzioni di questo nuovo smartwatch.

Specifiche tecniche

Partiamo dallo schermo, la novità che lo differenza da Realme Watch 3. Si tratta di un pannello AMOLED da 1,78 pollici di diagonale con risoluzione 368 x 448 pixel (325 PPI la densità) , 500 nit di luminosità di picco, refresh rate fra 50 e 60 fps, e rapporto fra schermo e superficie pari al 68,7%.

Di serie Realme ha incluso 100 watch faces differenti con cui personalizzarlo, alcune delle quali pensate per tenere bassi i consumi e preservare la batteria. A tal riguardo Realme Watch 3 Pro promette 10 giorni di autonomia con un utilizzo standard inclusivo comunque del tracciamento GPS e delle chiamate Bluetooth; usando lo smartwatch in modalità tracciamento si superano comunque le 20 ore, in chiamate dura oltre 10 ore, merito di una batteria dalla capacità di 348 mAh.

Accennavamo al modulo GPS, ebbene lui integra un sistema di posizionamento multiplo che assicura un’elevata accuratezza, mentre per il resto bisogna menzionare la presenza di un accelerometro, un sensore cardiofrequenzimetro con supporto SpO2, un microfono con riduzione del rumore AI, un altoparlante, del Bluetooth 5.3, oltre al peso di 40,7 grammi e la compatibilità con cinturini da 22 mm.

Le funzioni software

Comprese le specifiche, passiamo alle funzioni di Realme Watch 3 Pro, uno smartwatch che è innanzitutto compatibile con le chiamate Bluetooth, offre più di 110 modalità sportive che, annesse agli algoritmi Cywee, promette il riconoscimento automatico di varie attività quali la camminata, la corsa, il ciclismo e altro.

Non mancano le “funzionalità sanitarie” e la registrazione dei parametri corporei, parametri visualizzabili in maniera dettagliata sull’app companion. Oltre agli avvisi per idratarsi regolarmente Realme Watch 3 Pro monitora lo stress, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il ciclo mestruale, fornisce avvisi contro la sedentarietà e altro.

Non mancano alcune funzioni extra quali “Trova il mio telefono”, i controlli per gli autoscatti, la sveglia, il timer, gli avvisi per gli eventi salvati nel calendario dello smartphone connesso, oltre ai controlli musicali e alle notifiche.

Prezzi e disponibilità di Realme Watch 3 Pro

Realme Watch 3 Pro è stato presentato qualche ora fa in India, dove è in vendita al prezzo di 4999 rupie indiane, pari al cambio a circa 63 euro (4.499 in offerta di lancio, circa 56 euro ad oggi). Sul mercato indiano arriverà venerdì 9 settembre, nei colori nero e grigio.

Per il momento non sappiamo se Realme abbia intenzione di commercializzarlo anche in Italia, ma in caso di aggiornamenti vi faremo sapere.

